Accidentes de auto en Argentina: 125.000 heridos por año

En Argentina, las distintas aseguradoras para un automóvil pueden darle soluciones que pueden ser por demás variadas. Por ejemplo, si quiere un seguro básico en el cual no tenga que pagar un precio alto por mes, va a tener que elegir la póliza de responsabilidad civil frente, que cubre las lesiones que se puedan causar en un tercero en caso de accidente. Luego se ofrece generalmente un seguro contra terceros que puede ser un poco más completo, dependiendo la institución, respondiendo por granizo o por otros riesgos. Y finalmente las aseguradoras otorgan el seguro denominado Todo Riesgo, que es el más completo, que cubre un abanico importante de sucesos que siempre pueden ocurrir cuando se conduce.

Los beneficios que tiene contratar un seguro para un vehículo son muchos y más en estos momentos, en donde los riesgos cada vez son más grandes. Una póliza funciona como resguardo de patrimonio y también como servicio de asistencia en caso de precisar ayuda. Lo bueno y positivo, es que en la actualidad, para poder contratar, no se necesita de ningún tipo de trámite o burocracia, toda vez que es posible hacer solicitudes de forma 100% digital, directamente desde su casa. Debemos decir que cuando una persona se decide a contratar un seguro para su vehículo, va a comenzar a realizar un gasto mensual, pero debe entenderlo realmente como una inversión que se realiza y no como una mera erogación de dinero. Por esto que mencionamos es que cada vez más conductores están solicitando no sólo cobertura para su auto sino que también piden seguros de accidentes personales, como adicional.

Como consejo, lo primero que podemos decirle es que antes de contratar cualquier servicio de este tipo, determine realmente qué tipo de respuestas quiere tener según el tipo de auto, el lugar donde vive, el uso que le da a la unidad, las características especiales del vehículo, entre otros factores. En base eso podrá saber con certeza qué póliza precisa, comparar precios y hacer cotizaciones.