Franco Colapinto consiguió en Las Vegas uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1 y le dio un nuevo impulso a su temporada. Con el sexto puesto conseguido en Estados Unidos, el piloto de Alpine alcanzó los 35 puntos y trepó al duodécimo lugar del campeonato, además de quedar muy cerca de su principal objetivo inmediato: meterse entre los diez mejores.
Colapinto dio un salto en el campeonato de la Fórmula 1 tras el 6° lugar en Las Vegas
El argentino terminó sexto en Las Vegas, sumó ocho puntos y quedó a solo tres de Arvid Lindblad. Con dos carreras por delante, todavía tiene posibilidades de seguir escalando en el campeonato de pilotos.
Por Ovación
El pilarense largó desde la novena posición y completó una gran actuación que le permitió sumar ocho unidades. De esta manera, igualó su mejor resultado en la máxima categoría y aprovechó el abandono de Arvid Lindblad, quien marcha undécimo con 38 puntos y es su próximo objetivo en la clasificación.
La diferencia entre ambos es de apenas tres unidades, por lo que Colapinto tendrá dos oportunidades más para intentar superar al británico de Racing Bulls. Además, el argentino buscará acercarse a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupa el décimo puesto con 52 puntos después de finalizar quinto en Las Vegas.
Detrás de Colapinto aparece Oliver Bearman, de Haas, con 23 unidades, una distancia considerable que le permite al argentino concentrar sus aspiraciones en seguir avanzando posiciones.
Mientras tanto, el campeonato de pilotos ya tiene a su campeón: Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera con 402 puntos, seguido por Max Verstappen (304) y Lewis Hamilton (267).
La temporada todavía tiene dos capítulos por delante. La próxima cita será el Gran Premio de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, mientras que el cierre del calendario tendrá lugar en Abu Dhabi, entre el 4 y el 6 de diciembre.
Con el impulso de Las Vegas, Colapinto llega a la recta final con un objetivo concreto: aprovechar las últimas oportunidades para meterse en el top ten y cerrar el año con otro resultado destacado.
Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1: cómo marcha Colapinto
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Kimi Antonelli (Mercedes) – 402 puntos.
Max Verstappen (Red Bull) – 304.
Lewis Hamilton (Ferrari) – 267.
George Russell (Mercedes) – 264.
Lando Norris (McLaren) – 264.
Charles Leclerc (Ferrari) – 250.
Oscar Piastri (McLaren) – 167.
Isaac Hadjar (Red Bull) – 122.
Liam Lawson (Racing Bulls) – 89.
Pierre Gasly (Alpine) – 52.
Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38.
Franco Colapinto (Alpine) – 35.
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Oliver Bearman (Haas) – 23.
Gabriel Bortoleto (Audi) – 14.
Nico Hülkenberg (Audi) – 14.
Carlos Sainz (Williams) – 11.
Esteban Ocon (Haas) – 7.
Fernando Alonso (Aston Martin) – 7.
Alexander Albon (Williams) – 5.
Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1.
Ryo Hirakawa (Haas) – 1.
Lance Stroll (Aston Martin) – 0.
Valtteri Bottas (Cadillac) – 0.
Sergio Pérez (Cadillac) – 0.
Rafael Camara (Haas) – 0.