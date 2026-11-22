El argentino terminó sexto en Las Vegas, sumó ocho puntos y quedó a solo tres de Arvid Lindblad. Con dos carreras por delante, todavía tiene posibilidades de seguir escalando en el campeonato de pilotos.

Franco Colapinto consiguió en Las Vegas uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1 y le dio un nuevo impulso a su temporada. Con el sexto puesto conseguido en Estados Unidos, el piloto de Alpine alcanzó los 35 puntos y trepó al duodécimo lugar del campeonato, además de quedar muy cerca de su principal objetivo inmediato: meterse entre los diez mejores.

El pilarense largó desde la novena posición y completó una gran actuación que le permitió sumar ocho unidades. De esta manera, igualó su mejor resultado en la máxima categoría y aprovechó el abandono de Arvid Lindblad, quien marcha undécimo con 38 puntos y es su próximo objetivo en la clasificación.

La diferencia entre ambos es de apenas tres unidades, por lo que Colapinto tendrá dos oportunidades más para intentar superar al británico de Racing Bulls. Además, el argentino buscará acercarse a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupa el décimo puesto con 52 puntos después de finalizar quinto en Las Vegas.

Detrás de Colapinto aparece Oliver Bearman, de Haas, con 23 unidades, una distancia considerable que le permite al argentino concentrar sus aspiraciones en seguir avanzando posiciones.

Mientras tanto, el campeonato de pilotos ya tiene a su campeón: Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera con 402 puntos, seguido por Max Verstappen (304) y Lewis Hamilton (267).

La temporada todavía tiene dos capítulos por delante. La próxima cita será el Gran Premio de Qatar, del 27 al 29 de noviembre, mientras que el cierre del calendario tendrá lugar en Abu Dhabi, entre el 4 y el 6 de diciembre.

Con el impulso de Las Vegas, Colapinto llega a la recta final con un objetivo concreto: aprovechar las últimas oportunidades para meterse en el top ten y cerrar el año con otro resultado destacado.

Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1: cómo marcha Colapinto