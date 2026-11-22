Central superó 3-1 a Gimnasia de Mendoza en un partido al que le sobró un tiempo. Sorteó los octavos de final con autoridad y ahora espera por Barracas

El protagonismo de Central ya no sorprende y en ese intento de demostración que el título del Clausura hoy lo es todo, le alcanzó un puñado de minutos para bajarle la persiana a este cruce contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Así como suena, a este equipo de Jorge Almirón le sobró un tiempo para pegar un nuevo zarpazo y clasificar a los cuatros de final, instancia en la que ya esperaba Barracas Central. Enorme victoria del Canalla por 3-1 sobre el Lobo mendocino para archivar rápidamente ese desencanto del título de Liga que se le escabulló de las manos por un puñado de segundos.

Frente a eso, nada parecía fácil, más teniendo en cuenta que Di María no llegó en condiciones y fue al banco. Pero el Canalla hizo las cosas de tal manera que la sencillez fue la abanderada. Con la personalidad de un equipo que se acostumbró a pelear y que quiere siempre un poco más, hizo que los octavos de final fueran casi un mero trámite. Hasta tuvo 45 minutos para regular fuerzas. Demasiado para un partido de corte eliminatorio.

Un arranque a pedir del Canalla, con una furia propia de un equipo decidido a ir por todo. En pleno proceso de estudio, cuando todavía no pasaba nada, el pelotazo largo de Giménez, el error compartido entre Paredes y Rigamonti y la tranquilidad pasmosa de Campaz para tocar de derecha. Un trompadón de Central en ese inicio de un partido que ya en un abrir y cerrar de ojos le presentaba un escenario inmejorable.

Central ya jugaba con calma

Central ya jugaba con uno más: la calma. Pero la tarde le tenía preparada otra rápida alegría. La presión de Campaz sobre Barboza surtió efecto, el alargue para Copetti, la definición con cara externa y el gol tan esperado del centrodelantero. Siete minutos iban apenas en el Gigante cuando el Canalla se ponía de frente a un partido especial. Gimnasia de Mendoza también.

Ahí comenzó el momento de bajar las revoluciones. Aparecieron las asociaciones, los toques cortos y la aceleración en el momento oportuno. Mucho recaía sobre la izquierda, donde habitaba un Campaz intratable, bien acompañado por Cervi.

Seguía buscando

Y mientras el Lobo intentaba con algún remate de afuera del área, Central no dejaba de mostrar los dientes. Julián Fernández no pudo conectar, Cervi le dio fuerte al primer palo y tapó Rigamonti, a Campaz se le fue por nada el pase a Cervi. Hasta que llegó la combinación por izquierda, el centro de Pizarro y el gol en contra de Carrera. Salvo una catástrofe, olor a sentencia.

Fue así, ni más ni menos. Porque Central se paró frente a un complemento en el que decidió pisar el acelerador cuando lo creyó conveniente, regulando fuerzas y hasta dándose algunos gustos, como el ingreso de Di María, cuando todo parecía que iba a ser preservado por completo. La única mancha en ese complemento fue el gol sobre el final en el que Ledesma resolvió de manera defectuosa.

Todo fue del Canalla en ese complemento que fue más para el disfrute que para otra cosa. Copetti lo tuvo a los 15’, Pizarro también a los 20’ y un ratito después Campaz hasta se dio el lujo de esperar a Ruben (había ingresado junto a Fideo Di María). Por ahí la fiesta hubiese sido completa con ese córner que Di María ejecutó cuando todos se estaban acomodando, pero la pelota dio en el palo.

Poco para analizar de esa segunda mitad del partido en la que Central jugó con seriedad, pero sin la exigencia de tener que ir en busca del resultado o atado a los nervios por intentar defender una diferencia exigua. Central ya había hecho todo lo que debía en ese primer tiempo en el que tuvo goles y le sobró oportunismo.

Después de aquel mazazo emocional que había sufrido en este mismo Gigante de Arroyito, nada mejor para el Canalla que meter borrón y cuenta nueva y despertar nuevamente el entusiasmo de sus hinchas. Si hay ansias de protagonismo, que se note. Y Central lo hizo sin dejar dudas. Chau octavos, hola cuartos de final. Se viene Barracas.