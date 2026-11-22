Colón retomará los entrenamientos este lunes por la tarde, con la obligación de ganar en el Nuevo Francisco Urbano para avanzar a las semifinales del Reducido.

Colón comienza a transitar una semana decisiva. Después del empate sin goles frente a Deportivo Morón en el Brigadier López, el plantel rojinegro volverá a entrenarse este lunes por la tarde, con la cabeza puesta en la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el viernes 27 de noviembre, en el Nuevo Francisco Urbano, donde el equipo de Iván Delfino estará obligado a conseguir una victoria para continuar en carrera.

El 0-0 de la ida dejó a Colón sin margen para especular. La ventaja deportiva favorece al Gallito, que avanzará a semifinales si vuelve a registrarse una igualdad, por lo que el Sabalero necesita cambiar la historia y buscar los tres puntos en condición de visitante.

En ese contexto, Delfino analiza la posibilidad de introducir una modificación en el mediocampo, relacionada con las condiciones físicas de dos futbolistas. Darío Sarmiento viene arrastrando inconvenientes físicos que condicionan su disponibilidad, mientras que Franco García logró sumar más minutos después de recuperarse de una lesión en el empeine del pie izquierdo.

¿Llega el turno de Franco García en Colón?

La alternativa de García aparece como una posibilidad concreta para la revancha. El extremo ya tuvo participación en la última salida de Colón, cuando el equipo venció 2-0 a Ciudad de Bolívar, aunque aquella presentación terminó rápidamente para él: ingresó y apenas pudo disputar cinco minutos antes de sufrir una recaída de su lesión.

Ahora, con una recuperación que le permitió incrementar sus cargas de trabajo y sumar minutos, podría tener una nueva oportunidad desde el arranque. La necesidad de conseguir un triunfo también lleva al entrenador a evaluar una formación que le permita darle mayor profundidad y agresividad ofensiva al equipo.

Una final anticipada entre Morón y Colón

La intención de Delfino sería apostar por una estructura similar a la que utilizó en aquella victoria ante Ciudad de Bolívar, un antecedente que puede servir como referencia para afrontar un compromiso de características diferentes, pero con una exigencia máxima.

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Colón sabe que no tiene otra alternativa que ganar. El viernes se jugará buena parte de sus aspiraciones de seguir avanzando en el Reducido y tendrá que hacerlo ante un Morón que buscará aprovechar la ventaja obtenida en Santa Fe.

La semana de trabajo será determinante para definir la formación y comprobar si García está en condiciones de asumir una mayor responsabilidad. El Sabalero necesita una victoria para meterse entre los cuatro mejores y mantener vivo el objetivo de pelear por el ascenso.