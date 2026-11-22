José Alonso, presidente de Colón, analizó el empate sin goles en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido. Criticó la estrategia de Morón.

El empate 0-0 entre Colón y Deportivo Morón dejó sensaciones encontradas en el mundo sabalero. El equipo de Santa Fe no pudo aprovechar la localía en el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y ahora deberá buscar la clasificación en el Nuevo Francisco Urbano. Después del encuentro, el presidente José Alonso expresó su disconformidad con el planteo del rival y defendió el rendimiento del conjunto rojinegro.

El máximo dirigente de Colón fue particularmente crítico con la propuesta futbolística del Gallito, al que acusó de recurrir constantemente a interrupciones y situaciones que, a su entender, conspiraron contra el desarrollo del partido.

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“Ellos jugaron a parar el partido, todas las jugadas, hasta inclusive el cuerpo técnico. Hablaban con el árbitro, gritaban todos, pelearon, hicieron pantomima en el suelo”, manifestó Alonso al analizar el comportamiento del conjunto visitante, en diálogo con Sol Play (FM 91.5).

En su evaluación futbolística, el presidente consideró que Colón estuvo por encima de su adversario, más allá de que no consiguió reflejar esa diferencia en el resultado.

“Yo creo que Colón jugó mucho mejor que Morón, lejos. Y Colón demostró un equipo mucho más sólido y más capaz que Morón”, sostuvo.

Alonso cuestionó el planteo de Morón

El dirigente tampoco ahorró críticas a la disposición táctica que presentó Deportivo Morón en el Brigadier López. Consideró que el equipo bonaerense priorizó un esquema defensivo y buscó incomodar al Sabalero mediante un juego de fricción.

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“Morón, un equipo timorato y lleno de defensores, y aparte de eso, todas pelotas sucias, molestas, pelea entre los jugadores, foules”, describió.

Finalmente, Alonso fue contundente al expresar su valoración sobre lo que propuso el rival durante los 90 minutos: “A mí no me gustó la forma de Morón para jugar al fútbol. No, ellos no jugaron a nada”.

Colón deberá buscar la clasificación en Morón

Más allá de las diferencias que el presidente consideró que existieron dentro del campo de juego, el resultado dejó a Colón en una situación exigente para el partido de vuelta.

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La revancha se disputará el viernes 27 de noviembre, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Allí, Deportivo Morón contará con ventaja deportiva, por lo que un empate le alcanzará para avanzar a las semifinales.

El Sabalero, en cambio, necesitará ganar para continuar en carrera por el segundo ascenso. La opinión de Alonso dejó en claro el malestar dirigencial por el planteo del rival, pero el equipo tendrá que transformar esa sensación de superioridad futbolística en un resultado concreto en territorio bonaerense.