Advirtieron que los siniestros de trenes de carga se repiten prácticamente todas las semanas. El impacto de los vagones fuera de control pone en riesgo a viviendas del sector, bloquea arterias clave y destroza el pavimento por el paso de maquinaria pesada. Aseguran que la empresa solo interviene de forma reactiva tras cada accidente.

Reclamo de vecinos en Santa Fe por los reiterados descarrilamientos del tren: denuncian el deterioro de las vías y el riesgo de los trenes en Mariano Comas.

La convivencia con el paso de las formaciones del tren de cargas se transformó en un factor constante de zozobra e inseguridad para los vecinos y frentistas de barrio Mariano Comas, en la zona centro-norte de la capital provincial. Los recurrentes descarrilamientos sobre la traza ferroviaria que atraviesa la jurisdicción generan serias complicaciones de movilidad, deterioros severos en la infraestructura urbana y un riesgo latente para la integridad de las familias.

Juan Bonetti, referente de la Vecinal Mariano Comas, describió el crítico panorama que atraviesa el barrio y apuntó contra la inacción de las firmas operadoras y la falta absoluta de un plan de mantenimiento preventivo sobre el tendido férreo.

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“Desde el año pasado a este año acrecentó la frecuencia. Yo creo que este año pasa que casi todas las semanas hay un hecho en el que el tren se descarrila. Hace 15 días fue más grave: los vagones se salieron, chocaron con un árbol y estuvieron una semana tirados ahí. Es una zona donde hay viviendas muy cercanas”, expresó Juan Bonetti, referente de la Vecinal Mariano Comas.

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Calles bloqueadas, pavimento destruido y maquinaria pesada

En la dinámica cotidiana del sector, los propios vecinos aprendieron a identificar la vibración y el estruendo característico que precede al vuelco o salida de vías de los vagones. El impacto primario abarca desde el corte total del tránsito vehicular y peatonal durante horas hasta la destrucción colateral del entorno urbano:

Parálisis de la movilidad: cada evento deja bloqueadas las intersecciones viales durante una o dos horas como mínimo, interrumpiendo el flujo de colectivos y vehículos particulares.

Daño al patrimonio público: los descarrilamientos y el posterior despliegue de las grúas de auxilio provocan la rotura de cordones cuneta, el hundimiento del pavimento y la rotura de arbolado público.

Peligro para las viviendas: el reciente despiste registrado semanas atrás dejó vagones incrustados contra árboles y a escasos metros de los frentes domiciliarios durante siete días consecutivos.

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Mantenimiento "solo cuando descarrila" y deficiencias de suelo

El núcleo de las protestas elevadas por la institución vecinal radica en el estado de abandono del tendido de vías y en la inestabilidad del terreno sobre el que se asienta el balasto.

Bonetti remarcó que las cuadrillas técnicas únicamente se presentan en el lugar para ejecutar reparaciones reactivas y de emergencia una vez consumado el siniestro: "El mantenimiento se hace solamente cuando descarrila, o sea, antes no hay ningún tipo de trabajo preventivo. Lo único que se hace es reparar lo que rompió el hecho, pero no hay un esquema programado".

La combinación de vías deterioradas, la falta de cimentación adecuada y las precipitaciones acumuladas en el suelo incrementan la inestabilidad de las formaciones, convirtiendo al tramo urbano en un punto crítico que requiere la rápida intervención de las autoridades regulatorias y del transporte nacional.