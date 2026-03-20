Anmat informó que, a partir de la Disposición N.º 1476/26, publicada en el Boletín Oficial prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del "Repelente de insectos de la marca OFF!" con inscripciones íntegramente en idioma chino.
Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos
Es un repelente ilegítimo con inscripciones en idioma chino que no cuenta con inscripción sanitaria. Anmat además prohibió productos cosméticos
La medida fue tomada luego de detectar que el producto en cuestión no contaba con la inscripción sanitaria ante esta Administración Nacional y luego de que la empresa S. C. Johnson & Son de Argentina S. A. I. C., que figura como titular de la marca, reconoció no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del mismo.
Al no poder garantizar la seguridad y eficacia del producto mencionado, Anmat ordenó prohibirlo con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios.
Anmat también prohibió diferentes productos cosméticos
Anmat informó también que, mediante la Disposición N.º 1465/26, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en todas sus presentaciones, lotes, fechas de vencimiento y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados, de los siguientes productos cosméticos de la marca ANZA
- Crema corporal
- Aceite bifásico
- Espuma de limpieza facial
- Crema nutritiva
- Tónico facial
- Bloqueador solar FPS 40
- Emulsión sebo reguladora
- Loción de limpieza
- Óleo bronceante natural
- Serum tensor
- Crema facial antiage
- Loción astringente
- Crema niacinamida
- Crema despigmentante
- Serum corporal
- Serum contorno revive
- Mascarilla blanqueadora
- Repelente de mosquitos DEFENCE
- Crema exfoliante facial
- Gel post solar
- Agua micelar
La prohibición se tomó luego de constatar que estos productos se ofrecían a la venta en canales electrónicos sin inscripción sanitaria, que la empresa QUÍMICA ANZA S.A.S. no cuenta con habilitación para el rubro cosmético ante esta Administración Nacional, y que se desconoce el establecimiento responsable de su elaboración. En consecuencia, no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni que contengan ingredientes permitidos por la normativa vigente.
Por lo expuesto, ANMAT reforzó que se trata de productos ilegítimos, cuya comercialización representa un riesgo para la salud de los consumidores. La decisión busca proteger a eventuales usuarios y garantizar que los productos regulados cumplan con los estándares de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la autoridad sanitaria.