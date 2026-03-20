Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Es un repelente ilegítimo con inscripciones en idioma chino que no cuenta con inscripción sanitaria. Anmat además prohibió productos cosméticos

Anmat informó que, a partir de la Disposición N.º 1476/26, publicada en el Boletín Oficial prohibió el uso , comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del "Repelente de insectos de la marca OFF!" con inscripciones íntegramente en idioma chino .

La medida fue tomada luego de detectar que el producto en cuestión no contaba con la inscripción sanitaria ante esta Administración Nacional y luego de que la empresa S. C. Johnson & Son de Argentina S. A. I. C. , que figura como titular de la marca, reconoció no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del mismo.

Al no poder garantizar la seguridad y eficacia del producto mencionado, Anmat ordenó prohibirlo con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios.

Anmat también prohibió diferentes productos cosméticos

Anmat informó también que, mediante la Disposición N.º 1465/26, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en todas sus presentaciones, lotes, fechas de vencimiento y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados, de los siguientes productos cosméticos de la marca ANZA

Crema corporal

Aceite bifásico

Espuma de limpieza facial

Crema nutritiva

Tónico facial

Bloqueador solar FPS 40

Emulsión sebo reguladora

Loción de limpieza

Óleo bronceante natural

Serum tensor

Crema facial antiage

Loción astringente

Crema niacinamida

Crema despigmentante

Serum corporal

Serum contorno revive

Mascarilla blanqueadora

Repelente de mosquitos DEFENCE

Crema exfoliante facial

Gel post solar

Agua micelar

Anmat productos cosméticos repelente prohibió Boletín Oficial

La prohibición se tomó luego de constatar que estos productos se ofrecían a la venta en canales electrónicos sin inscripción sanitaria, que la empresa QUÍMICA ANZA S.A.S. no cuenta con habilitación para el rubro cosmético ante esta Administración Nacional, y que se desconoce el establecimiento responsable de su elaboración. En consecuencia, no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni que contengan ingredientes permitidos por la normativa vigente.

cosméticos Anmat

Por lo expuesto, ANMAT reforzó que se trata de productos ilegítimos, cuya comercialización representa un riesgo para la salud de los consumidores. La decisión busca proteger a eventuales usuarios y garantizar que los productos regulados cumplan con los estándares de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la autoridad sanitaria.