Se registra incumplimiento de la deuda de los hogares que no se veían hace mucho. Y se profundiza la brecha entre los bancos y empresas de tecnología financiera

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

El creciente nivel de deuda de los hogares argentinos ha dejado de ser solo un problema financiero para convertirse en el eje de una feroz disputa entre bancos tradicionales y billeteras virtuales. En un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo , la lucha por captar clientes y ofrecer financiamiento redefine el ecosistema de negocios nacional.

Crece el número de personas que recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito, la forma más cara de endeudamiento.

Estrategia: los bancos están lanzando promociones agresivas (cuotas sin interés) para recuperar terreno frente al avance tecnológico de las billeteras virtuales.

La deuda de las familias ya no es solo con el sistema financiero formal, sino que crece el "endeudamiento no bancario" (prestamistas barriales o financieras de apps con intereses altísimos).

El "tarjeteo" como deporte nacional

La tarjeta de crédito pasó de ser una herramienta de compra a un "salvavidas de plástico" para llegar a fin de mes (comprar fideos en cuotas, por ejemplo).

Los bancos son los "pesos pesados" que intentan no perder el control, y a las fintech son los "ágiles" que se metieron en el bolsillo de la gente a través del celular.

El riesgo del "efecto bola de nieve": detrás del marketing de las apps y los bancos, hay familias atrapadas en intereses que crecen más rápido que sus sueldos.