El creciente nivel de deuda de los hogares argentinos ha dejado de ser solo un problema financiero para convertirse en el eje de una feroz disputa entre bancos tradicionales y billeteras virtuales. En un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, la lucha por captar clientes y ofrecer financiamiento redefine el ecosistema de negocios nacional.
Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica
Se registra incumplimiento de la deuda de los hogares que no se veían hace mucho. Y se profundiza la brecha entre los bancos y empresas de tecnología financiera
Los puntos claves del conflicto
- El auge del endeudamiento "de supervivencia": a diferencia de otros períodos donde el crédito se utilizaba para bienes durables (autos o electrodomésticos), las familias argentinas se están endeudando para cubrir gastos corrientes: alimentos, servicios públicos y medicamentos. Este "crédito de consumo básico" tiene tasas más altas y mayor riesgo de morosidad.
- Bancos vs. fintech, la pelea por la regulación: los bancos tradicionales reclaman una "cancha nivelada". Argumentan que las fintech (como Mercado Pago, Ualá, etc.) tienen menos exigencias de encajes y regulaciones impositivas, lo que les permite ofrecer préstamos de forma más ágil pero, según los bancos, con menos garantías sistémicas.
- Las fintech sostienen que su modelo permite la inclusión financiera. Llegan a sectores donde el banco tradicional no llega, utilizando scoring alternativo (basado en el comportamiento de compra y no solo en un recibo de sueldo) para otorgar créditos a trabajadores informales.
- La "guerra de las billeteras" y el QR: la disputa también se traslada a la interoperabilidad. La interoperabilidad de los códigos QR para pagar con tarjeta de crédito desde cualquier billetera es el punto de mayor fricción. Los bancos buscan retener a sus clientes dentro de sus propios ecosistemas (como MODO), mientras las fintech defienden su posición dominante en los puntos de venta.
- Riesgo de morosidad y "clima de negocios": a pesar de la pelea comercial, hay una preocupación compartida: el deterioro de la capacidad de pago. El informe advierte que si las tasas de interés no bajan y el empleo no se recupera, el nivel de deudas impagas podría afectar los balances de ambas partes, enfriando aún más el clima de negocios para la segunda mitad del año.
Perfil del deudor y deuda de las familias
Crece el número de personas que recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito, la forma más cara de endeudamiento.
Estrategia: los bancos están lanzando promociones agresivas (cuotas sin interés) para recuperar terreno frente al avance tecnológico de las billeteras virtuales.
La deuda de las familias ya no es solo con el sistema financiero formal, sino que crece el "endeudamiento no bancario" (prestamistas barriales o financieras de apps con intereses altísimos).
El "tarjeteo" como deporte nacional
La tarjeta de crédito pasó de ser una herramienta de compra a un "salvavidas de plástico" para llegar a fin de mes (comprar fideos en cuotas, por ejemplo).
Los bancos son los "pesos pesados" que intentan no perder el control, y a las fintech son los "ágiles" que se metieron en el bolsillo de la gente a través del celular.
El riesgo del "efecto bola de nieve": detrás del marketing de las apps y los bancos, hay familias atrapadas en intereses que crecen más rápido que sus sueldos.