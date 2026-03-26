Argentina enviará semillas al espacio para estudiar cómo responden a condiciones extremas

El Inta aportará semillas de quinua de Argentina que serán enviadas al espacio en una cápsula experimental.

En el marco de un acuerdo internacional de la Argentina con la Orion Space Generation Foundation, el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Inta) aportará una variedad de semillas de quinua que serán enviadas al espacio en una cápsula experimental.

El vuelo espacial está previsto para el segundo trimestre del año. El objetivo es evaluar cómo responden los sistemas biológicos a condiciones propias del ambiente orbital, como la radiación, la microgravedad y las variaciones térmicas extremas.

Las semillas de quinua que irán al espacio

El Inta aportará el material genético de quinua variedad Morrillos (Chenopodium quinoa), desarrollado y conservado tras más de una década de trabajos de caracterización agronómica.

La elección de esta planta nativa de los Andes se debió a su capacidad de adaptación a ambientes hostiles y su valor nutricional, dos características que la convierten en un modelo para estudiar tolerancia biológica en condiciones de estrés extremo.

Argentina quinua semillas espacio Inta1

El objetivo de la iniciativa es comprender cómo responden los sistemas biológicos al ambiente espacial y generar información útil tanto para futuras misiones como para la innovación agrícola.

La elección de la quinua responde a sus cualidades biológicas y a su valor estratégico como cultivo. “La quinua es una especie extremadamente resiliente. Puede crecer en ambientes con salinidad, sequía y amplitudes térmicas importantes. Eso la convierte en un modelo muy interesante para estudiar cómo responden las plantas frente a condiciones extremas”, explicó el investigador Lucas Guillén.

Según el investigador, comprender la respuesta de las semillas a ambientes de alta radiación y estrés puede generar información clave para la agricultura del futuro.