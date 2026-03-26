Uno Santa Fe | El País | Argentina

Argentina enviará semillas al espacio para estudiar cómo responden a condiciones extremas

El Inta aportará semillas de quinua de Argentina que serán enviadas al espacio en una cápsula experimental.

26 de marzo 2026 · 10:07hs
Argentina enviará semillas al espacio para estudiar cómo responden a condiciones extremas

En el marco de un acuerdo internacional de la Argentina con la Orion Space Generation Foundation, el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Inta) aportará una variedad de semillas de quinua que serán enviadas al espacio en una cápsula experimental.

Argentina quinua semillas espacio Inta

El vuelo espacial está previsto para el segundo trimestre del año. El objetivo es evaluar cómo responden los sistemas biológicos a condiciones propias del ambiente orbital, como la radiación, la microgravedad y las variaciones térmicas extremas.

Las semillas de quinua que irán al espacio

El Inta aportará el material genético de quinua variedad Morrillos (Chenopodium quinoa), desarrollado y conservado tras más de una década de trabajos de caracterización agronómica.

La elección de esta planta nativa de los Andes se debió a su capacidad de adaptación a ambientes hostiles y su valor nutricional, dos características que la convierten en un modelo para estudiar tolerancia biológica en condiciones de estrés extremo.

Argentina quinua semillas espacio Inta1

El objetivo de la iniciativa es comprender cómo responden los sistemas biológicos al ambiente espacial y generar información útil tanto para futuras misiones como para la innovación agrícola.

La elección de la quinua responde a sus cualidades biológicas y a su valor estratégico como cultivo. “La quinua es una especie extremadamente resiliente. Puede crecer en ambientes con salinidad, sequía y amplitudes térmicas importantes. Eso la convierte en un modelo muy interesante para estudiar cómo responden las plantas frente a condiciones extremas”, explicó el investigador Lucas Guillén.

Según el investigador, comprender la respuesta de las semillas a ambientes de alta radiación y estrés puede generar información clave para la agricultura del futuro.

Argentina semillas quinua espacio
Noticias relacionadas
 El ataque contra el yacimiento de gas South Pars, llevó al barril de petróleo a la zona de los USD 112, intensificando el conflicto con Estados Unidos e Israel contra Irán

Conflicto en Medio Oriente: el barril de petróleo superó los USD 112 y presiona los surtidores en Argentina

Un nuevo brote de viruela del mono en Argentina: se detectó el primera caso en bastante tiempo

Viruela del mono: los riesgos de la variante detectada en Argentina, síntomas y precauciones a tomar

El Canciller Pablo Quirno.

Quirno confirmó el retiro de Argentina de la OMS

Anmat dispuso retirar dos lotes del anestésico inyectable

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Lo último

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Último Momento
Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Ludueña se afirma en Unión: A la camiseta la siento como mi casa

Ludueña se afirma en Unión: "A la camiseta la siento como mi casa"

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Ovación
Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Maximiliano Giay: La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo

Maximiliano Giay: "La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo"

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe