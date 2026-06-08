Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Profesionales del PAMI en Santa Fe reclaman honorarios congelados y llevan adelante una medida de fuerza por tres días.

La protesta afecta la atención odontológica de afiliados al PAMI en Santa Fe y se replica en distintas provincias del país.

Los odontólogos que prestan servicios para afiliados del PAMI en Santa Fe comenzaron este lunes un paro de 72 horas en el marco de una medida de fuerza de alcance nacional. Durante las tres jornadas de protesta, los profesionales atenderán únicamente urgencias, mientras reclaman una recomposición de los honorarios que perciben por sus prestaciones.

Desde el sector sostienen que la situación económica se volvió insostenible debido a la falta de actualización de los aranceles. Según explicaron, el valor de la cápita que actualmente abona el PAMI es de apenas 372 pesos por afiliado , una cifra que consideran insuficiente para garantizar una atención adecuada.

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Reclamo por honorarios congelados

La protesta se replica en consultorios de todo el país bajo la consigna “Honorarios justos = atención de calidad” y forma parte de una campaña nacional denominada “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”.

Entre los principales reclamos figuran la actualización urgente de los aranceles prestacionales básicos y la implementación de medidas que permitan garantizar la continuidad del sistema de atención para jubilados y pensionados.

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Los profesionales remarcan que una mejora en las condiciones laborales y económicas resulta clave para sostener la calidad de las prestaciones y evitar un mayor deterioro del servicio.

Sin medidas de fuerza de los médicos de cabecera

Por su parte, desde APPAMIA, la entidad que nuclea a médicos de cabecera con representación en el PAMI, aclararon que actualmente no llevan adelante medidas de fuerza y que mantienen conversaciones con las autoridades del organismo.

Mientras tanto, odontólogos y médicos continúan a la espera de una convocatoria oficial que permita destrabar el conflicto y avanzar en una solución que garantice la atención de los afiliados.