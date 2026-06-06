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El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica y aseguró: "La lucha continúa y no voy a parar"

Miguel Heredia había sido internado por un fuerte dolor en el pecho tras el femicidio de su nieta, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Tras recibir el alta, habló sobre su estado de salud y la situación de la madre de la joven, que continúa internada.

6 de junio 2026 · 16:55hs
Miguel Heredia

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, recibió el alta médica tras ser internado por un dolor en el pecho luego del femicidio de su nieta.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba, recibió el alta médica luego de haber permanecido internado por un cuadro que obligó a su inmediata atención hospitalaria.

El hombre había sido trasladado al Hospital Elpidio Torres, en la ciudad de Córdoba, tras sufrir un fuerte dolor en el pecho en medio del profundo impacto emocional provocado por el crimen de su nieta.

Luego de ser evaluado por los profesionales de la salud, Heredia fue dado de alta, aunque deberá continuar con controles médicos, medicación y cuidados especiales.

Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”, expresó en declaraciones al medio cordobés Cadena 3.

“La lucha continúa”

Según trascendió, los médicos le recomendaron reducir el estrés y resguardar su salud luego de los difíciles días que atraviesa la familia desde la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Agostina.

Sin embargo, Heredia dejó en claro que continuará reclamando justicia por su nieta. “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”, afirmó.

LEER MÁS: El padre de Agostina no dudó: "Hay más gente implicada en el asesinato de mi hija"

La madre de Agostina sigue internada

Por otra parte, el abuelo de la adolescente informó que Melisa, madre de Agostina, permanece internada desde el pasado 29 de mayo.

La mujer sufrió una fuerte descompensación durante una de las marchas que se realizaban para exigir la aparición de la joven, cuando todavía no se conocía el desenlace del caso. Según se informó, presentó un cuadro de deshidratación severa e hipertensión.

Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador”, señaló Heredia.

Mientras la familia atraviesa días de profundo dolor, continúan los reclamos de justicia por el femicidio de Agostina Vega, un caso que conmocionó a Córdoba y al resto del país.

Agostina Vega abuelo alta Lucha
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