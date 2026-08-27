Uno Santa Fe | ChangoMâs

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

ChangoMâs celebra su aniversario con descuentos, promociones, financiación y el sorteo de más de 700 changos de compra durante septiembre.

27 de agosto 2026 · 12:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra.

ChangoMâs celebra un nuevo aniversario con su tradicional propuesta "CumpleMâs", que comenzará este jueves y se extenderá durante todo septiembre en las sucursales de la cadena en todo el país. La iniciativa contempla descuentos y promociones exclusivas, opciones de financiación en cuotas, entretenimiento y una gran cantidad de sorpresas para sus clientes.

Como parte de la celebración, la compañía llevará adelante un sorteo de más de 700 changos de compra, con la posibilidad de ganar uno por hora, todos los días durante el mes de septiembre. La propuesta busca acompañar a las familias argentinas con oportunidades de ahorro y premios que mejoren la experiencia de compra.

Más de 700 changos de compra: la propuesta de ChangoMâs para celebrar su aniversario

Para participar, los clientes deberán realizar compras por $5.000 pesos en cualquiera de las sucursales ChangoMâs del país, acumulando una chance por cada monto alcanzado. Además, quienes compren productos de marcas participantes podrán sumar chances adicionales, mientras que los socios de MâsClub duplicarán sus posibilidades de ganar.

A su vez, quienes realicen sus compras a través de MasOnline.com.ar triplicarán sus chances de participación. La cantidad de oportunidades acumuladas podrá consultarse en cada ticket de compra, donde también estará disponible un código QR que permitirá ingresar los datos personales y completar la inscripción al sorteo.

La campaña también contempla una alternativa de participación sin obligación de compra. Para acceder a esta modalidad, los interesados deberán acercarse al sector de Atención al Cliente de cualquier sucursal y presentar un dibujo realizado a mano y coloreado, junto con los datos personales necesarios para acreditar su identidad. Una vez verificada la información, recibirán por correo electrónico la confirmación de su participación.

Durante todo el período de celebración, ChangoMâs desplegará además actividades de entretenimiento en sus sucursales y una amplia variedad de ofertas y promociones en cientos de miles de productos. De esta manera, la cadena busca convertir su aniversario en una oportunidad para que sus clientes puedan acceder a beneficios, descuentos y premios mientras realizan sus compras habituales.

Con "CumpleMâs", ChangoMâs apuesta a festejar junto a sus clientes con una propuesta que combina ahorro, financiación, entretenimiento y sorteos, reforzando su objetivo de brindar alternativas que ayuden a cuidar el presupuesto de las familias argentinas.

ChangoMâs aniversario supermercado

Lo último

Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

UEFA rompe con Infantino y prepara una ofensiva política y judicial antes de las elecciones de FIFA

UEFA rompe con Infantino y prepara una ofensiva política y judicial antes de las elecciones de FIFA

Último Momento
Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

UEFA rompe con Infantino y prepara una ofensiva política y judicial antes de las elecciones de FIFA

UEFA rompe con Infantino y prepara una ofensiva política y judicial antes de las elecciones de FIFA

Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas, techos volados y daños en una escuela

Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas, techos volados y daños en una escuela

Israel Damonte dejó de ser el entrenador de Aldosivi tras la eliminación en Copa Argentina

Israel Damonte dejó de ser el entrenador de Aldosivi tras la eliminación en Copa Argentina

Ovación
El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

Juegos Suramericanos: La lucha grecorromana, una disciplina que se realizará en Rosario.

Juegos Suramericanos: La lucha grecorromana, una disciplina que se realizará en Rosario.

Martín Carrizo participará de las 61° edición de la tradicional Capri-Nápoles

Martín Carrizo participará de las 61° edición de la tradicional Capri-Nápoles

Diego Borda combatirá en la FAB por el título fedelatin ligero de la AMB

Diego Borda combatirá en la FAB por el título fedelatin ligero de la AMB

FIFA habilitó a Argentina a cumplir sanciones en amistosos

FIFA habilitó a Argentina a cumplir sanciones en amistosos

Policiales
Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio