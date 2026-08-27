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Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

El procedimiento ocurrió en las últimas horas del miércoles en la cabecera del departamento Garay. El sospechoso fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico tras un aviso al 911 y quedó a disposición de la Fiscalía. La Policía de Investigaciones continúa con las diligencias para esclarecer el hecho.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de agosto 2026 · 17:29hs
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Aprehendido en Helvecia: un hombre de 67 años fue detenido por presunto abuso sexual.

Aprehendido en Helvecia: un hombre de 67 años fue detenido por presunto abuso sexual.

Un hombre de 67 años, identificado con las iniciales J. R. V., quedó privado de su libertad en Helvecia, en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual ocurrido en esa localidad del departamento Garay.

El procedimiento se concretó en las últimas horas del miércoles, luego de un aviso recibido por la Central de Emergencias 911 que alertó sobre un hecho de índole sexual.

A partir de la intervención policial, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII Garay realizaron las primeras actuaciones y aprehendieron al hombre señalado en la investigación.

Por disposición de la Fiscalía, posteriormente comenzaron a intervenir pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) especializados en casos de violencia de género, sexual y familiar.

La intervención policial

Tras el llamado al 911, los agentes se dirigieron hasta el lugar indicado y llevaron adelante las primeras diligencias vinculadas con el hecho denunciado.

Luego de esas actuaciones, el hombre de 67 años fue trasladado y quedó bajo custodia policial.

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La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional VII Garay, que informó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación quedó bajo la intervención de la fiscal María Rosario Haeffeli.

La PDI continúa con las diligencias

Por orden de la Fiscalía, el caso fue derivado a los investigadores de la Policía de Investigaciones, que continuaron con la recolección de elementos para reconstruir lo sucedido.

En particular, participaron pesquisas del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Helvecia, dependiente de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I de la PDI.

Los investigadores trabajan ahora sobre los distintos elementos que permitan determinar las circunstancias del episodio y establecer la eventual responsabilidad del aprehendido.

Qué dispuso la Fiscalía

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la fiscalía ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, identificado formalmente y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva fue establecida de manera provisoria como abuso sexual, mientras avanza la investigación.

El sospechoso quedó alojado en la Alcaldía de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional VII Garay, a disposición de la Justicia.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se informaron públicamente mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre la víctima, debido a que se trata de una investigación en curso.

La Fiscalía y los investigadores de la PDI continuarán con las medidas necesarias para determinar qué ocurrió, incorporar nuevos elementos de prueba y establecer si corresponde avanzar con una imputación formal contra el hombre aprehendido.

Helvecia hombre abuso sexual PDI
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