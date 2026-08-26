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Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

El hecho ocurrió este martes por la noche en la intersección con callejón Funes. Dos hombres que se movilizaban en una moto interceptaron a una joven de 19 años, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su vehículo. Los delincuentes escaparon

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de agosto 2026 · 09:15hs
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Le robaron la moto a una mujer sobre avenida Peñaloza

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Le robaron la moto a una mujer sobre avenida Peñaloza

Este martes por la noche, cerca de las 21.50, una joven de 19 años fue víctima de un violento robo en la intersección de avenida Peñaloza y callejón Funes, en barrio Nueva Pompeya. Dos hombres armados la interceptaron mientras circulaba en su motocicleta y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado.

Tras el hecho, efectivos policiales realizaron un amplio rastrillaje en la zona, aunque hasta el momento no lograron localizar ni detener a los delincuentes.

La denuncia del robo

Luego de consumado el asalto, la víctima se comunicó con la Central de Emergencias 911 y relató lo sucedido. Según denunció, circulaba por avenida Peñaloza a bordo de una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, de color negro, cuando al llegar a la intersección con callejón Funes fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tipo CG.

Los delincuentes, que aparentemente venían siguiéndola, detuvieron su marcha y, tras amenazarla con un arma de fuego, le quitaron la motocicleta y escaparon rápidamente del lugar.

Rastrillaje y búsqueda de los delincuentes

Inmediatamente, desde el 911 se dio intervención a efectivos de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes acudieron al lugar, entrevistaron a la víctima y comenzaron las primeras actuaciones.

Además, se desplegó un operativo de búsqueda y patrullaje en distintos sectores de la zona con el objetivo de dar con los responsables y recuperar la motocicleta robada, aunque el procedimiento no arrojó resultados positivos.

Investigación por robo calificado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso el hecho en conocimiento del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a posibles testigos, establecer la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector y analizar las imágenes que puedan aportar datos sobre el asalto y la ruta de fuga de los agresores.

De manera provisoria, el hecho fue calificado como robo calificado por el uso de arma de fuego.

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