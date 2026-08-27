El Senado aprobó por unanimidad el nuevo Código Electoral de Santa Fe: desde cuándo se aplica y qué cambia en los comicios

La Cámara alta sancionó este jueves el proyecto sin modificaciones respecto de Diputados. La reforma, que regirá principalmente desde 2027, mantiene las PASO, baja del 1,5% al 1% el piso para competir en las generales, modifica la elección de vicegobernador e incorpora el debate obligatorio para candidatos a gobernador.

Código Electoral Santafesino: el Senado aprobó por unanimidad la nueva normativa que regirá las elecciones desde 2027.

El Senado de Santa Fe sancionó este jueves por unanimidad y sin modificaciones el nuevo Código Electoral provincial , que establecerá las reglas con las que los santafesinos elegirán gobernador, legisladores, intendentes y concejales a partir de 2027.

Los 19 senadores , 14 de Unidos y cinco del Partido Justicialista (PJ), votaron a favor del proyecto en general. Sin embargo, durante el tratamiento en particular hubo diferencias sobre algunos artículos. El peronismo rechazó especialmente el mecanismo que habilita a un mismo precandidato a gobernador a competir en las PASO acompañado por hasta tres postulantes diferentes a vicegobernador. El senador Rubén Pirola también votó en contra de algunos artículos.

La nueva norma reúne en un solo cuerpo casi 300 artículos que ordenan y actualizan buena parte de la legislación electoral santafesina, hasta ahora distribuida en diferentes leyes.

El Código forma parte del paquete de normas complementarias de la reforma constitucional de 2025 y modifica cuestiones centrales de la competencia electoral, el sistema de votación, las campañas y el funcionamiento de la Justicia Electoral.

Las PASO se mantienen

Uno de los principales puntos de la reforma es la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las agrupaciones que presenten más de una lista continuarán definiendo sus candidatos mediante una elección abierta a todo el padrón y la participación seguirá siendo obligatoria para los electores.

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La principal modificación estará en el piso electoral que deberán superar las fuerzas para avanzar a las elecciones generales.

José Busiemi

Baja el piso de las PASO, pero sube para Diputados

El Código reduce del 1,5% al 1% del padrón electoral correspondiente a cada categoría el porcentaje mínimo que una agrupación deberá obtener en las PASO para participar de la elección general.

Pero establece un cambio en sentido contrario para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados provincial.

A partir de las elecciones generales, las listas deberán alcanzar un piso del 4% del padrón electoral para ingresar en el reparto de escaños. Hasta ahora, ese límite era del 3%.

El punto fue uno de los más discutidos durante el tratamiento legislativo, especialmente por parte de los espacios políticos de menor representación.

La modificación se relaciona con el nuevo sistema proporcional que comenzará a regir para las 50 bancas de Diputados a partir de la reforma constitucional de 2025, que dejó atrás el mecanismo que aseguraba 28 escaños a la fuerza más votada.

Cambian las boletas en las elecciones generales

Otro de los cambios que tendrá impacto directo sobre los votantes estará en la Boleta Única de Papel.

En las PASO se mantendrá una boleta para cada categoría: gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales.

En las elecciones generales habrá solamente tres boletas.

Una reunirá las categorías de gobernador y diputados provinciales; otra corresponderá a senador departamental; y la tercera incluirá intendente y concejales.

En las boletas que contengan más de una categoría se incorporará además la posibilidad de seleccionar la opción “lista completa”. De todos modos, el elector podrá continuar eligiendo candidatos de diferentes espacios para cada cargo.

La interna de vicegobernador, una de las principales novedades

El nuevo Código introduce una modificación particularmente relevante en la competencia por la Vicegobernación.

A partir de 2027, un mismo precandidato a gobernador podrá presentarse en las PASO acompañado por hasta tres candidatos diferentes a vicegobernador dentro de una misma agrupación, respetando las reglas de paridad de género.

Los votos obtenidos por las distintas fórmulas no se acumularán.

Es decir, si un candidato a gobernador compite acompañado por tres postulantes diferentes a vice, cada fórmula tendrá su propio resultado y se impondrá aquella que individualmente obtenga más votos.

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El mecanismo, por lo tanto, no constituye un retorno a la antigua ley de lemas, ya que no habrá sumatoria de votos entre distintas fórmulas.

El artículo fue uno de los puntos rechazados por el PJ durante el tratamiento en particular.

El Código también habilita la posibilidad de presentar listas de diputados provinciales y concejales sin necesidad de llevar candidatos a gobernador o intendente.

Nueva estructura para la Justicia Electoral

La reforma modifica además el sistema encargado de controlar y resolver las cuestiones electorales.

La competencia que actualmente concentra el Tribunal Electoral pasará al fuero Contencioso Administrativo, de acuerdo con el nuevo diseño institucional establecido por la Constitución provincial reformada.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe quedará reservada para intervenir en eventuales planteos de inconstitucionalidad.

Sin embargo, este cambio no comenzará a aplicarse inmediatamente. El nuevo esquema de Justicia Electoral tendrá plena vigencia a partir de 2029.

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Debate obligatorio para candidatos a gobernador

Otra de las novedades incorporadas por el Código es la obligatoriedad del debate público entre candidatos a gobernador antes de las elecciones generales.

La organización estará a cargo del juez electoral, quien deberá establecer sede, fecha, duración, formato y reglas de participación.

La normativa contempla además que la organización técnica pueda ser delegada en universidades con sede en Santa Fe u otras instituciones con experiencia en la promoción de la democracia.

Los temas del debate deberán surgir de mecanismos de participación ciudadana y la actividad deberá ser transmitida en vivo, de manera gratuita y accesible.

El sistema prevé además consecuencias para quienes no participen: el espacio correspondiente al candidato ausente deberá permanecer vacío e identificado con su nombre y apellido, además de las sanciones que pudieran corresponder.

También cambia la veda electoral

El Código mantiene las 48 horas de veda electoral previas a los comicios, período durante el cual estará prohibida la campaña y la difusión de propaganda electoral.

La regulación incorpora expresamente la publicidad contratada o promocionada mediante redes sociales y plataformas digitales.

En cambio, no estará alcanzado por la prohibición el contenido que una persona publique de manera orgánica desde sus cuentas personales, siempre que no exista patrocinio económico.

También se modifica la regulación sobre la venta de alcohol durante los comicios.

La prohibición comenzará a regir a las 2 de la madrugada del día de la elección y se extenderá hasta las 20, en lugar del esquema anterior.

Los comercios, bares, restaurantes y espacios culturales y recreativos podrán permanecer abiertos.

Sí estarán prohibidos, desde seis horas antes de la apertura de las urnas y hasta dos horas después del cierre previsto, los espectáculos, fiestas, reuniones o actividades que puedan generar una concentración masiva de personas.

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Nuevas reglas para las campañas y el financiamiento

El nuevo Código también concentra y actualiza las normas sobre campañas electorales, publicidad y financiamiento de las agrupaciones políticas.

La publicidad en medios audiovisuales podrá comenzar 20 días antes de las PASO y 25 días antes de las elecciones generales.

La reforma busca de esta manera unificar criterios y establecer en una única norma las reglas que deberán aplicar partidos, frentes y candidatos durante los procesos electorales.

Una reforma que debutará en 2027

La sanción del Senado completa el recorrido legislativo del nuevo Código Electoral y establece las bases para las próximas elecciones provinciales.

Aunque algunas disposiciones tendrán aplicación diferida, la mayoría de las nuevas reglas debutará en los comicios de 2027, cuando Santa Fe elija gobernador y vicegobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales.

El nuevo sistema llegará con tres boletas en las elecciones generales, nuevos pisos electorales, una inédita competencia entre candidatos a vicegobernador, debate obligatorio para quienes aspiren a la Gobernación y modificaciones en la organización electoral.

Con la aprobación unánime del Senado, Santa Fe cerró así una de las principales reformas derivadas de la nueva Constitución provincial y dejó listo el marco electoral que regirá la próxima elección general de 2027.