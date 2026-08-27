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Parque Alberdi: retiraron 600 kilos de basura y reforzaron la limpieza en el puente peatonal de 27 de Febrero

El operativo municipal incluyó el lavado de escaleras y accesos, mantenimiento del área infantil, higiene del mobiliario urbano y colocación de recipientes para la separación de materiales reciclables.

27 de agosto 2026 · 17:30hs
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Limpieza integral: se retiraron 600 kilos de residuos y se hidrolavaron estructuras del Parque Alberdi.

Limpieza integral: se retiraron 600 kilos de residuos y se hidrolavaron estructuras del Parque Alberdi.

La Municipalidad de Santa Fe avanzó este miércoles con un operativo integral de limpieza, mantenimiento y puesta en valor en el entorno del Parque Alberdi, con trabajos concentrados especialmente en el sector del puente peatonal ubicado sobre avenida 27 de Febrero.

La intervención fue coordinada por las secretarías General y de Gestión Urbana y Ambiente y contó con la participación de cuadrillas de la Subsecretaría de Respuestas Rápidas.

Durante la jornada se realizó una limpieza profunda de las escaleras y del sector donde se encuentra el ascensor del pasaje peatonal. En total, fueron retirados aproximadamente 600 kilos de residuos acumulados en el lugar.

Además, los trabajadores municipales realizaron un hidrolavado intensivo de los accesos y de las distintas estructuras del sector, como parte de las tareas destinadas a mejorar las condiciones de higiene y conservación.

Limpieza y mantenimiento del puente peatonal

El puente peatonal sobre avenida 27 de Febrero constituye uno de los puntos de circulación más utilizados del entorno del Parque Alberdi.

Por ese motivo, el operativo puso especial atención en las escaleras, accesos y espacios de tránsito peatonal, donde se concentraban residuos y suciedad.

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La remoción de los materiales acumulados y el lavado de las estructuras forman parte de un abordaje que busca sostener las condiciones de limpieza, seguridad y accesibilidad del espacio público.

Una intervención que alcanza a todo el Parque Alberdi

Las tareas realizadas este miércoles se suman a un programa de mantenimiento que el municipio viene desarrollando en distintos sectores del Parque Alberdi.

El objetivo es avanzar con una recuperación integral del espacio, atendiendo tanto cuestiones de higiene como de infraestructura, mobiliario y equipamiento.

Entre las acciones realizadas se encuentra el mantenimiento del área infantil, donde se efectuaron trabajos de pintura y se desmontó preventivamente un módulo de juegos para avanzar posteriormente con su reparación.

También se llevó adelante un hidrolavado profundo de bancos, paños y mampostería de hormigón, con el propósito de recuperar las condiciones de conservación del mobiliario y las estructuras.

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Nuevos cestos para residuos diferenciados

Como parte del operativo, también se instalaron nuevos cestos destinados a la recolección diferenciada de residuos.

La incorporación de estos elementos busca mejorar la disposición de los residuos y acompañar las políticas de separación y recuperación de materiales que se implementan en distintos espacios públicos de la ciudad.

La limpieza y el equipamiento forman parte de una misma estrategia de mantenimiento, orientada a favorecer el uso cotidiano del parque por parte de vecinos, familias y visitantes.

Recuperar y sostener los espacios públicos

Desde el municipio señalaron que este tipo de intervenciones forman parte del plan de recuperación y ordenamiento de espacios públicos impulsado por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

El abordaje contempla trabajos coordinados entre distintas áreas municipales para atender sectores de alta circulación y mejorar progresivamente sus condiciones.

La intervención en el Parque Alberdi apunta así no solo a resolver situaciones puntuales de suciedad o deterioro, sino también a sostener el mantenimiento del espacio y mejorar las condiciones para quienes lo utilizan diariamente.

Con la extracción de 600 kilos de residuos, el hidrolavado del puente peatonal, el mantenimiento del área infantil y la incorporación de nuevos cestos, el municipio continúa con las tareas destinadas a ordenar, recuperar y poner en valor uno de los espacios públicos centrales de Santa Fe.

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