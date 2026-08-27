Martín Carrizo participará de las 61° edición de la tradicional Capri-Nápoles

El nadador santafesino Martín Carrizo tiene todo listo para afrontar una nueva edición de la tradicional prueba de aguas abiertas que se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre en el Golfo de Nápoles, Italia.

Los mejores nadadores de fondo del mundo se darán cita en el primer gran espectáculo deportivo del año en las aguas del golfo de Nápoles. El próximo sábado 5 de septiembre será una batalla a brazadas, mérito de los protagonistas de la 61° edición de la tradicional maratón Capri-Nápoles que tendrá en juego el trofeo Vecchio Amaro del Capo. Un santafesino, Martín Carrizo , será nuevamente protagonista de la prueba que se concretará en Italia.

Martín Carrizo competirá en la Capri-Nápoles

El talentoso nadador de aguas abiertas Martín Carrizo tiene las valijas listas ya que el próximo martes 1° de septiembre viajará con destino a Europa para afrontar el sábado 5 una nueva edición de la tradicional Capri-Nápoles, uno de los mayores desafíos en aguas abiertas del mundo, para lo cual se viene entrenando en el último tiempo, y en la que buscará ser protagonista.

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La Capri-Nápoles es la maratón más antigua del circuito mundial de natación en aguas abiertas y una de las más fascinantes y difíciles. En 1992 otorgó el título mundial de larga distancia. El Golfo de Nápoles es el fascinante escenario de esta histórica prueba que comienza en Marina Grande, en Capri, y finaliza en el paseo marítimo de Nápoles, recorriendo una distancia de 36 km.

La duración de la competición en los últimos años ha oscilado entre las 6 horas y 4 minutos y las 6 horas y 45 minutos, dependiendo de las condiciones del mar y del clima; tiempos muy alejados de los de las primeras ediciones, cuando la victoria se conseguía tras nadar durante más de 10 horas.

"Me preparé muy bien, de lunes a domingo, doble turno, y tres veces por semana de actividad física en seco. Hice la Santa Fe-Coronda, en la cual terminé cuarto, y en la del año pasado terminé tercero, así que estoy muy bien. Apunté directamente a la Capri-Nápoles, porque bueno, los costos no son fáciles, así que por lo menos es muy bueno para mí poder hacer una carrera en el exterior para mantenerme en actividad" le dijo Martín Carrizo a UNO Santa Fe.

Tronco manifestó que "lo más lindo es la competencia, por eso me entrené muy bien. No queda nada para viajar, sigo entrenando, y agradeciendo a todos los que me han apoyado para que pueda estar en Italia. No quiero olvidarme de la gente de San Javier, que bueno, gracias a mi papá Raúl Carrizo, quien en su época hizo estas pruebas, hoy yo también las puedo hacer con mucho sacrificio y esfuerzo. Hizo que me guste la natación, es algo que llevo en el alma".

"Espero poder estar a la altura de las circunstancias, me entrené bien, pero es fundamental el respaldo. Por eso quiero agradecer el respaldo que me han brindado la gente de Delfín Náutica, Disser, Fibroion, De Marchi rotulados, a la óptica De Marco, al senador Paco Garibaldi, a la diputada Natalia Armas Belavi, el diputado Marcelo González, José Corral, a la secretaría de deportes provincial, y a la Federación Santafesina de Natación, así que más que agradecido por el respaldo de todos ellos" manifestó Carrizo.