Juegos Suramericanos: La lucha grecorromana, una disciplina que se realizará en Rosario.

Del 19 al 21 de septiembre, Rosario será sede de las competencias de lucha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La lucha grecorromana masculina cerrará el programa, con todas sus categorías definidas en una misma jornada.

Rosario será escenario de tres jornadas de lucha durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia comenzará el sábado 19 de septiembre con el estilo libre masculino, continuará el domingo 20 con el estilo libre femenino y finalizará el lunes 21 con la lucha grecorromana masculina, en el Club Atlético Provincial.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en el marco del acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Todas las categorías de lucha se desarrollarán sobre dos colchones reglamentarios homologados por la United World Wrestling (UWW), la entidad que rige este deporte a nivel internacional.

La lucha grecorromana es una disciplina de combate en la que dos atletas se enfrentan utilizando exclusivamente la parte superior del cuerpo, con técnicas destinadas a derribar e inmovilizar al rival. Los ataques y llaves deben ejecutarse por encima de la cintura. El combate puede finalizar cuando uno de los luchadores logra mantener los dos hombros de su adversario apoyados sobre la lona —el denominado “tocado”— o cuando obtiene la mayor cantidad de puntos a través de proyecciones y otras acciones técnicas.

Se trata, además, de una de las disciplinas presentes desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, disputados en Atenas en 1896.

Una disciplina de fuerza y técnica

La lucha grecorromana combina potencia física, velocidad, equilibrio, resistencia y capacidad táctica. A diferencia de la lucha libre, los atletas solo pueden utilizar ataques que involucren la parte superior del cuerpo, una característica que exige precisión y dominio técnico en cada movimiento.

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Los combates se desarrollarán bajo el reglamento oficial de la United World Wrestling, que establece las normas para las competencias internacionales de esta disciplina.

Cada enfrentamiento demanda una rápida lectura de las acciones del rival y la capacidad de aprovechar cada oportunidad para conseguir una ventaja. La fuerza es fundamental, pero también lo son la técnica, el equilibrio y la estrategia para definir un combate.

Una jornada para definir cada categoría

Una de las particularidades de la competencia será su formato. Cada categoría de peso completará todas sus instancias durante una misma jornada, desde el pesaje y el control médico hasta las rondas eliminatorias, los repechajes y las finales.

El sistema será de eliminación directa, con cuadros ideales de ocho o 16 luchadores. Cuando una categoría no alcance esa cantidad de participantes, se disputarán combates clasificatorios previos para completar el cuadro principal.

Los cruces se determinarán mediante un sorteo aleatorio durante la reunión técnica y no se utilizará un sistema de clasificación basado en el ranking mundial.

El repechaje, una segunda oportunidad

La competencia contará con un sistema de repechaje, una modalidad habitual en los torneos internacionales de lucha.

Los atletas que pierdan ante alguno de los dos finalistas tendrán una nueva oportunidad de continuar en competencia y luchar por una medalla. Los ganadores de los repechajes obtendrán las dos preseas de bronce de cada categoría, mientras que los finalistas disputarán el combate por el oro y la plata.

Rosario, sede de tres jornadas de lucha

Durante tres días, Rosario recibirá a representantes de distintos países sudamericanos para una competencia que combina tradición olímpica, exigencia física y precisión técnica.

El Club Atlético Provincial será el escenario de una disciplina en la que cada combate puede resolverse en cuestión de segundos y donde la estrategia tendrá un papel central. El lunes 21, la lucha grecorromana masculina cerrará el programa de la disciplina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.