Unión mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el Clausura

El Tatengue realizó su última práctica con trabajos de pelota parada y esta noche quedará concentrado para enfrentar al Verde este viernes desde las 19.

Unión completó este jueves su última práctica antes del encuentro frente a Sarmiento. El plantel trabajó pelota parada y ajustó los detalles finales pensando en el compromiso de este viernes, desde las 19, en el estadio 15 de Abril. El equipo tendría una sola modificación respecto al último partido, mientras que Ignacio Malcorra podría regresar a la convocatoria.

LEER MAS: Cuello por Palacios es el único cambio que tendrá Unión para recibir a Sarmiento

Palacios reemplazará a Cuello

El entrenador ya tendría definida la formación para recibir al conjunto de Junín. La única variante sería el ingreso de Palacios en lugar de Cuello, por lo que el resto de la estructura se mantendría sin modificaciones.

De esta manera, el cuerpo técnico apuesta por sostener una base conocida para afrontar un partido importante en condición de local. Unión buscará hacerse fuerte en Santa Fe y conseguir tres puntos que le permitan continuar avanzando en el campeonato.

Malcorra podría volver a estar convocado

La otra novedad pasa por Ignacio Malcorra. El mediocampista evolucionó favorablemente y pudo completar los trabajos junto a sus compañeros, por lo que existe la posibilidad de que integre la lista de concentrados.

Su presencia dependerá de la evaluación final que realice el cuerpo técnico antes del encuentro. En caso de ser convocado, Malcorra podría convertirse en una alternativa desde el banco de suplentes.

Ignacio Malcorra podría regresar a la convocatoria de Unión.

Los once del Tatengue

Así, Unión saldría a la cancha con Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Lucas Menossi, Emilio Giaccione y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

El plantel quedará concentrado esta noche y aguardará el compromiso ante Sarmiento. El duelo se disputará este viernes a las 19 en el 15 de Abril, donde el Tatengue intentará aprovechar la localía y quedarse con una victoria.

Unión quiere darle valor al triunfo

El Tatengue buscará ante Sarmiento darle valor a la victoria conseguida en Mar del Plata y comenzar a encontrar la regularidad que necesita para cambiar definitivamente el rumbo en el Torneo Clausura.

El encuentro se disputará este viernes desde las 19, en el estadio 15 de Abril. Allí, Unión tendrá la oportunidad de volver a sumar de a tres ante su gente y ratificar las buenas sensaciones que dejó su última presentación.