Diego Borda combatirá en la FAB por el título fedelatin ligero de la AMB

El boxeador del Club Atlético Colón, Diego Borda, entrenado por Carlos Lemos se presenta en Buenos Aires. El combate será el sábado 29 con el bonaerense Espíndola en el barrio porteño de Almagro.

Este sábado 29 de agosto, en las instalaciones de la Federación Argentina de Box, ubicadas en el barrio porteño de Almagro, se llevará a cabo un gran festival con siete combates más que atractivos, uno que tendrá como protagonista al santafesino Diego Borda quien irá en busca del título Fedelatin ligero AMB. El pleito está previsto a 10 asaltos y se tendrá como rival a Nahuel Espíndola oriundo de la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires.

El santafesino Borda se presenta en la FAB

El Zurdo Borda (9-2, 6 KOs), entrenado por Carlos Lemos en la entidad sabalera, tras una racha de cuatro victorias consecutivas, hará su debut a diez vueltas en el combate más importante de su carrera. Será su segunda presentación en la actual temporada, ya que en abril pasado, en el gimnasio Roque Otrino del barrio Centenario superó por puntos en fallo unánime al catamarqueño Exequiel Leguizamón. En 2025, en las dos peleas que realizó las ganó en las tarjetas, una a Franco Huanque en Colón y la otra ante Emiliano Acosta en Unión y Progreso de la capital provincial.

Nahuel Espíndola (13-0, 7 KOs) irá en busca de su tercera faja en el profesionalismo, luego de conquistar en febrero el cinturón argentino ante Claudio Daneff y, en Chile, la faja Fedebol AMB contra el peruano César Paredes. “El Ablandador” chocará guantes con el santafesino Borda, quien llega a esta velada en Castro Barros 75 de la Capital Federal con un currículum de once peleas, con nueve triunfos, seis por la vía rápida, y dos derrotas, desde que desembarcó en el campo rentado en octubre de 2022.

Por otro lado, otro santafesino, pero oriundo de la ciudad de San Lorenzo, Alexis Camejo (10-6-2, 1 KO) se medirá con el bonaerense Mariano Pérez (9-1, 3 KOs) en busca del título argentino superpluma. El santafesino intentará dejar atrás una racha de dos derrotas sufridas ante Neri Romero y, en Canadá, ante el invicto y medallista olímpico Wyatt Sanford, con el objetivo de recuperar el nivel que le permitió quitarle el invicto a Alan Crenz.

Festival y homenaje a Monzón en San Javier

Para el mes octubre se está preparando un festival de boxeo con combates entre púgiles aficionados, y que tendra como mayor novedad es que servirá para rendir homenaje al gran Carlos Monzón. Se está esperando que la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe indique con precisión la fecha exacta de la velada que se llevará a cabo en el gimnasio de boxeo Power Box de la localidad costera.

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Fernando Nini le dijo a UNO Santa Fe "la idea es hacer un evento boxístico con púgiles amateurs de acá de la localidad, y de la zona. Aprovechamos la oportunidad para rendirle homenaje a nuestro Carlos Monzón, porque sus raíces están acá, y como que no hay mucho de Carlos. Me gustaría que siempre lo tengamos presente".

En el mismo sentido sostuvo que "Monzón era acá del barrio la Flecha, su infancia la pasó acá, más allá que después se fue, pero por lo menos mostrar las ráices y motivar un poco a los pibes también que le interese el boxeo, porque acá el deporte cabecera es el fútbol, pero nos gustaría que los chicos se involucren en el boxeo".