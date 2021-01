Detuvieron a dos de los rosarinos que serían los agresores de un joven en Mar del Plata

Uno de los amigos de la víctima declaró: “Estábamos en la misma burbuja. Cuando fuimos a querer solucionar el problema, a tranquilizar todo, nos acercamos a este grupo de chicos y le rompen un botellazo en la frente. Cuando vi que cayó al piso me tiré encima de él para que no le pegaran más. La gente de seguridad llegó, el grupo de pibes se fue y no supimos más nada”.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 00:30 hs., donde Montín “recibió al menos un golpe en la cabeza que le produjo una contusión”, siendo atendido por una enfermera del lugar y derivado en ambulancia al Hospital Privado de Comunidad (HPC) de Mar del Plata.

boliche normandina.jpg El boliche "La Normandina" en Mar del Plata, donde ocurrió la brutal golpiza

Desde el centro hospitalario de Mar del Plata confirmaron en el mediodía de este martes que "el paciente se encuentra despierto, sin fallas orgánicas y evoluciona favorablemente" mientras permanece en la unidad de terapia intensiva.

La causa penal por la brutal agresión quedó a cargo del fiscal Paulo Cubas, titular del área de Resolución Temprana de Conflictos, quien mantiene la imputación por el delito de "lesiones graves en ocasión de riña", investigando el accionar del grupo de rosarinos implicado.

A raíz de esto, se pidió un dictamen médico policial de parte del fiscal Cubas, quien señaló que hasta ahora "no se saben los pormenores del hecho". A su vez, el fiscal pidió que le faciliten las grabaciones de las cámaras de seguridad del boliche, declaraciones de los testigos y de la víctima si se encuentra en condiciones, buscando "la identificación del posible autor o autores" del botellazo.

En las últimas horas se supo que dos de los tres rosarinos que eran buscados por el ataque a Matías Montín en un boliche de Playa Grande fueron detenidos la tarde de este martes en cercanías del peaje de la ciudad de Zárate. Los dos jóvenes circulaban en un BMW M2 blanco y no pesaba sobre ellos una orden de detención, aunque fueron identificados por la Policía del lugar.

Por su parte, el padre de la víctima, Carlos Montín declaró: “según me explicaron sus amigos, Matías se acercó a charlar con un grupo de entre tres y cinco chicos que estaban en otra mesa, para calmar los ánimos porque uno de ellos le había pegado o había empujado a un amigo. Y cuando se acercó, le pegaron un botellazo, después otro, y otro más”

En las últimas horas el joven retomó la consciencia y pudo dialogar con su padre, a quien le aseguró que "no se acuerda de nada" de lo que pasó. Carlos Montín agregó que “según explicaron responsables del lugar, los agresores eran rosarinos, pero por el momento no se sabe más nada de quiénes son”.