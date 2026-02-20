La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados en general y ahora el proyecto vuelve al Senado para su sanción

La maratónica sesión tuvo su punto cúlmine cerca de las 0.30 ya del viernes, cuando la votación de la reforma laboral resultó afirmativa por 135 votos contra 115 negativos y ninguna abstención

Ya entrada la madrugada del viernes 20 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general la Reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Cerca de las 0.30 el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó la votación en general, que resultó afirmativa por 135 votos a favor contra 115 en contra y ninguna abstención. Ahora el proyecto vuelve al Senado para tratar las modificaciones, antes de la sanción definitiva de la nueva legislación laboral en la Argentina.

En la madrugada de este viernes, continuaba en el recinto del Congreso de la Nación el debate y la votación nominal en particular, capítulo por capítulo, para que las modificaciones propuestas por los diputados puedan ser tratadas en breve por los senadores .

En el momento en que la pantalla apareció el número de votos a favor, superior al de votos contrarios, estalló el festejo de todo el bloque libertario y también de los aliados. En las gradas se observó el festejo de Karina Milei y de Manuel Adorni, que fueron los más efusivos.

Con la idea de que no haya otra modificación que la eliminación del artículo sobre licencias médicas ya definida en el plenario de comisiones, el gobierno nacional discutió a lo largo de todo este jueves la reforma laboral en Diputados, que viene con media sanción del Senado. Después de mucho tire y alfoje pasadas las 14 el oficialismo logró el quórum necesario para abrir la discusión legislativa en el recinto y los diputados de la oposición tuvieron que bajar a tratar el proyecto.

Afuera del Congreso hubo movilización de gremios y partidos de izquierda de la que no participó la CGT, que si bien lanzó un paro general, la consigna fue sin manifestación. Después de las 16 y durante el atardecer hubo incidentes en las protestas con un grupo de manifestantes que quedaban frente al Congreso.

El principal eje de debate de la reforma se centró en la eliminación del artículo que establecía que las empresas podían reducir hasta el 50% del salario de sus trabajadores en caso de ausentismo por enfermedad, algo que reclamaban varios espacios de la oposición dialoguista, permitió al oficialismo reunir en el plenario de comisiones el número suficiente para sacar el dictamen en el plenario de comisiones de este miércoles.

Pero los libertarios se negaron a introducir otros cambios, por ejemplo en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro de los puntos cuestionados del texto. “El FAL no se toca”, aseguraron desde el gobierno.

Con la discusión abierta, la negociación del oficialismo pasó por garantizar que los aliados que se sumaron al quórum acepten solo modificar el artículo de licencias por enfermedad y no se avance con ninguno de los otros puntos que contiene la ley.

La previa del debate sobre flexibilización laboral tuvo un anuncio de impacto para la economía Argentina. La histórica empresa de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de la planta y el despido de sus 920 empleados.

El presidente Javier Mile insinuó, a través de un posteo que hizo en las redes sociales, que el hecho de que el cierre de Fate se anunciara justo antes del tratamiento de la reforma fue para generar ruido durante la discusión de la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin", escribió apuntando al dueño de la firma, el empresario Javier Madanes Quintanilla.

Milei pretende tener aprobada la reforma laboral por el Senado, que deberá revisarla por los cambios, la semana que viene, antes de su discurso del 1º de marzo con el que abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.

La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para este viernes, a las 10 de la mañana, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será darle dictamen al texto modificado en la Cámara de Diputados para ratificarlo en el recinto el próximo viernes 27 y así convertirlo en ley.