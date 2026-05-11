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Milei festejó la baja del Riesgo País y lanzó: "Todo marcha de acuerdo al plan"

El presidente destacó en redes sociales la caída del indicador por debajo de los 500 puntos y lo vinculó con el rumbo económico de su gestión.

11 de mayo 2026 · 15:19hs
Milei festejó la baja del Riesgo País y lanzó: Todo marcha de acuerdo al plan

El presidente Javier Milei se refirió este lunes a la reciente baja del Riesgo País y la celebró a través de sus redes sociales con una frase que sintetiza su mirada sobre la marcha de la economía: “todo marcha de acuerdo al plan”.

El mandatario publicó en su cuenta de X el mensaje “TMAP. MAGA. VLLC!”, siglas que refieren a “todo marcha de acuerdo al plan”, “Make Argentina Great Again” y “Viva la libertad, carajo”, expresiones que suele utilizar para respaldar su programa económico.

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El posteo se dio en respuesta a una publicación previa del economista Felipe Núñez, quien destacó que el Riesgo País había perforado el piso de los 500 puntos, ubicándose en 498.

Se trata de un valor que no se registraba desde el 2 de febrero, cuando el indicador había tocado los 496 puntos, aunque posteriormente volvió a subir y se mantuvo fluctuando entre los 500 y 600 puntos.

También lee: Nueva reunión de Gabinete: Milei volvió a respaldar a Adorni

La caída del índice es interpretada por el Gobierno como una señal positiva de los mercados frente a las medidas económicas implementadas, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar expectativas de estabilidad y recuperación.

Milei economía oficialismo
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