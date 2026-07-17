Con Milei presente, la AMIA volvió a exigir avances en la causa por el atentado: "Está adormecida o cajoneada"

Durante el acto en homenaje a las 85 víctimas del atentado de 1994, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, cuestionó la falta de avances judiciales, reclamó la puesta en marcha del juicio en ausencia para los acusados iraníes y advirtió sobre la vulnerabilidad de las fronteras argentinas.

A 32 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , la comunidad judía volvió a reclamar avances concretos en la investigación judicial durante el acto conmemorativo realizado este viernes frente al edificio de la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por integrantes de su gabinete y otros dirigentes políticos, y comenzó a las 9:53 con el sonido de la sirena que recordó el momento exacto de la explosión ocurrida el 18 de julio de 1994, en la que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.

El acto fue conducido por el actor Martín Seefeld y tuvo como principal orador al presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, quien sostuvo que el terrorismo "no logró vencer" a la comunidad judía, aunque dejó "una herida profunda" que permanece abierta.

“La causa está detenida”

Durante su discurso, Armoza centró sus críticas en la falta de avances de la investigación judicial.

"Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada", afirmó.

En ese sentido, reclamó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma— que resuelva la validez del juicio en ausencia para los diez ciudadanos iraníes acusados de haber participado en el atentado.

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"No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos", sostuvo.

También cuestionó la actuación del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción del expediente, al considerar que debe avanzar con los pasos necesarios para llegar al juicio oral.

"Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando", manifestó.

Críticas al Ministerio Público y advertencia sobre las fronteras

El titular de la AMIA destacó el trabajo del fiscal Sebastián Basso, aunque pidió profundizar la investigación. En contrapartida, calificó como "nulo" el desempeño del fiscal Gonzalo Miranda y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que revise su designación.

Sobre el cierre de su mensaje, Armoza aprovechó la presencia del presidente Milei para advertir sobre la necesidad de reforzar los controles en las fronteras del país.

Mencionó especialmente la Triple Frontera y los pasos limítrofes con Bolivia y Chile como zonas sensibles y aseguró que "la vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir".

El atentado contra la AMIA continúa siendo el mayor ataque terrorista de la historia argentina. A más de tres décadas del hecho, la causa judicial sigue sin condenas firmes y la comunidad volvió a reclamar verdad y justicia para las 85 víctimas fatales.