Universidades: el Gobierno amplió el Presupuesto 2026 y asignó $1,33 billones para cumplir la cautelar por salarios y becas

La medida fue oficializada mediante un DNU e incluye recursos para cumplir parcialmente con la resolución judicial que obliga a actualizar los haberes de docentes y no docentes universitarios y garantizar el financiamiento de becas. Los fondos todavía no serán transferidos de manera inmediata.

El Gobierno nacional dispuso una ampliación del Presupuesto 2026 por más de $4 billones e incorporó nuevas partidas para las universidades nacionales , en el marco de la cautelar judicial que obliga al Estado a avanzar con la aplicación parcial de la Ley de Financiamiento Educativo.

La medida fue establecida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial y contempla una reasignación de recursos para diferentes organismos públicos. Dentro del programa Desarrollo de la Educación Superior , dependiente del Ministerio de Capital Humano, se incorporaron $1,33 billones , de los cuales cerca del 98% estará destinado a las universidades nacionales y el resto al financiamiento de becas estudiantiles.

El refuerzo presupuestario será afrontado con recursos del Tesoro Nacional y representa el primer movimiento oficial para avanzar en el cumplimiento de la resolución judicial que reclama la actualización de salarios universitarios y la continuidad del sistema de becas.

La cautelar que obligó al Gobierno

La decisión del Ejecutivo se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejara firme la medida cautelar que ordena aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo.

La resolución judicial establece la actualización de los salarios de trabajadores docentes y no docentes universitarios, además de garantizar partidas para el sistema nacional de becas.

Según las estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la recomposición salarial pendiente ronda el 25%, teniendo en cuenta que los trabajadores universitarios acumularon un aumento del 21,3% acordado a fines de mayo y que existe otro incremento previsto del 3% para octubre.

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Los fondos aún no llegarán de inmediato

Pese a la ampliación presupuestaria, desde el Gobierno aclararon que la incorporación de los créditos no implica una transferencia automática de dinero a las universidades.

Fuentes oficiales indicaron que la medida permite contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria para cumplir con la orden judicial, aunque la distribución efectiva de los recursos podrá realizarse en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, la administración nacional reconoció que la ampliación constituye un “primer paso” para cumplir con la cautelar, aunque todavía no definió un cronograma concreto para el envío de los fondos.

Más partidas para la SIDE, Justicia y Salud

El DNU también incluyó ampliaciones presupuestarias para otros organismos del Estado nacional.

Entre los refuerzos más importantes se encuentra una partida adicional de $49.261 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además, se incrementaron los créditos para el Poder Judicial, que recibirá $111.138 millones adicionales; el Ministerio Público, con $230.460 millones; el área de Salud, con $158.349 millones; y el Poder Legislativo, con $89.422 millones extra.

Recortes en empresas públicas

Como contrapartida de estas reasignaciones, el decreto contempla reducciones en transferencias destinadas a empresas públicas.

El mayor ajuste recae sobre Energía Argentina S.A. (ENARSA), que tendrá una reducción de $238.395 millones en transferencias corrientes.

También se recortarán $65.000 millones en transferencias de capital para Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

Entre ambas compañías concentran una disminución de $303.395 millones, equivalente a la mayor parte de los recortes incluidos dentro de la modificación presupuestaria.