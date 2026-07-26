Uno Santa Fe | Política | Milei

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

El presidente arremetió contra gestiones anteriores a las que acusó de "atacar a la gallina de los huevos de oro"

26 de julio 2026 · 16:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

El presidente Javier Milei destacó este domingo las medidas que implementó en su gestión y remarcó "la eliminación del cepo cambiario" al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". El primer mandatario encabezó el acto central de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde la expectativa estaba puesta en un anuncio en torno a las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Milei explicó que la eliminación del cepo cambiario "no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos".

"Vaya que es bueno eliminarlo", indicó en su discurso durante la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, según detalla la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, señaló: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

"Un campo radicalmente distinto"

El mandatario nacional anticipó que "se viene un Campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de ese sector.

"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó Milei.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

El discurso del presidente concentraba la mayor expectativa de la jornada ya que se esperaba alguna definición sobre las retenciones a las exportaciones, en particular sobre el 5% que aún grava las exportaciones de carne vacuna de novillo o respecto del cronograma de reducción de retenciones para distintos cultivos.

Sin embargo, desde el Gobierno habían anticipado que no se esperaran anuncios de gran impacto para el sector agropecuario.

Entre los principales reclamos del sector figuran la continuidad del proceso de reducción de la carga impositiva, mejoras en infraestructura rural, obras viales, menores costos logísticos y mayores herramientas de financiamiento para la producción. En los últimos días, Nicolás Pino reiteró el pedido de avanzar hacia un esquema de eliminación de retenciones y respaldó además la iniciativa oficial para modificar la Ley de Tierras.

Milei La Rural cepo mercado campo
Noticias relacionadas
La directora general del organismo, Kristalina Georgieva, llegará este lunes de visita al país.

FMI en Argentina: Kristalina Georgieva inicia una visita oficial con reuniones con Milei y Caputo

Milei defendió su gestión en el acto central de La Rural.

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

roscas flojas

Roscas flojas

Con el traspaso de la ruta A012 a Santa Fe Karina Milei y Maximiliano Pullaro abrieron una nueva etapa en la relación entre Nación y la provincia. 

La trastienda del acuerdo entre los Milei y Pullaro por la A012

Lo último

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Medrán, de frente en Colón: Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Último Momento
El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Medrán, de frente en Colón: Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación

Medrán, de frente en Colón: "Sería irresponsable no hacernos cargo de esta situación"

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Ovación
El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

El plantel de Colón se llamó a silencio tras la derrota en el Brigadier ante Chaco For Ever

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: No tenía nada de grip

Colapinto no ocultó su bronca tras otra carrera para el olvido: "No tenía nada de grip"

Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

Colapinto terminó decimoquinto en Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

El GP de Baréin de F1 cancelado por la guerra en Medio Oriente se correrá en Malasia

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

River volvió a perder y la furia de la hinchada se hizo sentir en Núñez

Policiales
Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición