El presidente arremetió contra gestiones anteriores a las que acusó de "atacar a la gallina de los huevos de oro"

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

El presidente Javier Milei destacó este domingo las medidas que implementó en su gestión y remarcó "la eliminación del cepo cambiario" al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado". El primer mandatario encabezó el acto central de la 138° Exposición Rural de Palermo , donde la expectativa estaba puesta en un anuncio en torno a las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Milei explicó que la eliminación del cepo cambiario "no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos".

"Vaya que es bueno eliminarlo", indicó en su discurso durante la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, según detalla la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, señaló: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

"Un campo radicalmente distinto"

El mandatario nacional anticipó que "se viene un Campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de ese sector.

"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó Milei.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

El discurso del presidente concentraba la mayor expectativa de la jornada ya que se esperaba alguna definición sobre las retenciones a las exportaciones, en particular sobre el 5% que aún grava las exportaciones de carne vacuna de novillo o respecto del cronograma de reducción de retenciones para distintos cultivos.

Sin embargo, desde el Gobierno habían anticipado que no se esperaran anuncios de gran impacto para el sector agropecuario.

Entre los principales reclamos del sector figuran la continuidad del proceso de reducción de la carga impositiva, mejoras en infraestructura rural, obras viales, menores costos logísticos y mayores herramientas de financiamiento para la producción. En los últimos días, Nicolás Pino reiteró el pedido de avanzar hacia un esquema de eliminación de retenciones y respaldó además la iniciativa oficial para modificar la Ley de Tierras.