Nuevo huso horario en Argentina: cuándo puede cambiar la hora y qué falta para que suceda

Diputados aprobó la ley para volver al huso horario GMT-4 en invierno. Si aprueba Senado, los cambios se harían el primer domingo de abril y el de septiembre

21 de agosto 2025 · 08:46hs
Nuevo huso horario en Argentina: cuándo puede cambiar la hora y qué falta para que suceda

La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles un proyecto de ley para cambiar el huso horario de Argentina durante el invierno, con el objetivo principal de ahorrar energía y aprovechar mejor la luz solar. La iniciativa, que recibió 151 votos a favor y 66 en contra, ahora deberá ser tratada en el Senado para convertirse en ley.

El proyecto establece como hora oficial la del huso horario –4 (cuatro horas al Oeste de Greenwich), que corresponde geográficamente al país, pero contempla mantener el huso horario –3, el actual, durante el período de verano por razones de conveniencia.

Las fechas claves: cuándo cambiaría el huso horario

El proyecto, que fue consensuado por diputados de la UCR, U × P, Innovación Federal y Encuentro Federal, establece un cronograma fijo para realizar los cambios de hora cada año, siempre y cuando obtenga la aprobación final del Senado.

  • Cambio de invierno: el reloj se atrasaría una hora para pasar al huso GMT–4 el primer domingo de abril a la medianoche.
  • Cambio de verano: se adelantaría una hora para regresar al huso GMT–3 el primer domingo de septiembre a la medianoche.
  • Objetivo principal: la finalidad es ahorrar energía y alinear el horario nacional con la luz solar para reducir el consumo de electricidad artificial.
  • Próximo paso: para que la medida entre en vigencia, el proyecto aún debe ser tratado y aprobado por la Cámara de Senadores.
La iniciativa también propone que el Gobierno Nacional invite a los países del Mercosur a coordinar sus fechas de modificación horaria para facilitar las actividades comerciales y de transporte, y obliga al Poder Ejecutivo a realizar estudios periódicos para evaluar el impacto de la medida.

