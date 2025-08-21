Colón podrá contar con Ignacio Lago para el partido ante Chacarita

Si bien Ignacio Lago padece la fractura de uno de sus dedos de la mano izquierda, el volante de Colón podrá estar a disposición para el choque con Chacarita

Ignacio Lago sufrió la fractura de uno de los dedos de su mano izquierda.

La mala noticia en la primera práctica de Ezequiel Medrán como DT de Colón fue la lesión que sufrió el volante sabalero Ignacio Lago en su mano izquierda.

Luego del entrenamiento , el jugador fue sometido a un estudio en donde se comprobó que había sufrido la fractura de uno de los dedos de su mano izquierda y a partir de allí su presencia en el partido ante Chacarita quedó en duda.

Sin embargo, con el correr de las horas, el panorama se fue modificando y en consecuencia, el futbolista estará a disposición para el cotejo ante el Funebrero.

LEER MÁS: Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

De esta manera, se le colocará un vendaje especial para inmovilizar la zona y que le permita jugar. Después habrá que ver cómo responde, pero de hecho, este jueves, Lago formó parte del equipo titular en el ensayo futbolístico.

Más allá de que Lago no viene jugando bien, se trata de un jugador importante y al cual seguramente el flamante cuerpo técnico lo tiene en cuenta para ser titular.