Eligió quedarse en Unión, a pesar de no tener lugar en el plantel profesional

Francisco Gerometta, sin lugar en el plantel profesional de Unión, desistió de poder terminar la temporada en un equipo de Primera Nacional

21 de agosto 2025 · 08:48hs
Eligió quedarse en Unión, a pesar de no tener lugar en el plantel profesional

Francisco Gerometta atraviesa un momento particular en Unión. El defensor, que hoy no tiene un lugar en el elenco de Leonardo Madelón, recibió en los últimos días una propuesta formal de Chaco For Ever para sumarse a la Primera Nacional. Sin embargo, el lateral tomó la decisión de permanecer en el club rojiblanco y seguir peleando por un lugar en el tramo final de la temporada.

La determinación no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta que en la consideración del cuerpo técnico aparece por detrás de otras opciones.

Pese a eso, Gerometta confía en sus condiciones y en que puede revertir la situación, manteniéndose como alternativa dentro de un equipo que está afrontando un calendario exigente con el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Con pasado en Gimnasia La Plata y luego pasando por varias etapas en el Tate con Cristian González, el jugador entiende que irse ahora significaría resignar la chance de volver a mostrarse en la Liga Profesional. Su apuesta es quedarse, trabajar en silencio y esperar la oportunidad que lo devuelva al protagonismo que supo tener en temporadas anteriores.

Panorama complicado para tener protagonismo

Gerometa sabe que tiene por delante un camino difícil, con Lautaro Vargas como titular en la consideración de Madelón, y atrás precisamente llegó el uruguayo Emiliano Álvarez, que ya tuvo minutos en estos partidos iniciales del certamen Clausura.

Francisco Gerometta Leonardo Madelón
