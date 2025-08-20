Uno Santa Fe | El País | jubilaciones

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Con el veto de Milei, la mínima de Ansés queda en $390.277. Si el Congreso lo rechaza, los jubilados cobrarán $453.519 desde septiembre

20 de agosto 2025 · 20:12hs
Jubilaciones. El Congreso discute el alcance del veto presidencial y las cifras muestran una diferencia de hasta $63.000 en los haberes más bajos.

Jubilaciones. El Congreso discute el alcance del veto presidencial y las cifras muestran una diferencia de hasta $63.000 en los haberes más bajos.

El debate por los haberes de los jubilados se transformó en uno de los temas centrales de la agenda política. El Congreso había aprobado un proyecto opositor que establecía un incremento automático del 7,2 % para todas las jubilaciones y elevaba el bono extraordinario de $70.000 a $110.000.

Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la norma, por lo que los pagos de agosto y septiembre se rigen por el esquema vigente de actualización mensual según la inflación.

En agosto, la jubilación mínima fue de $314.305, que junto al bono de $70.000 sumó $384.305. El haber máximo alcanzó los $2.114.977. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) quedó en $251.444 y con bono llegó a $321.444, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) fueron de $220.013 más bono, totalizando $290.013.

De haber regido la ley vetada, la mínima habría llegado a $446.928 con bono, es decir más de $62.000 extra. La PUAM habría escalado a $379.510, y las PNC a $346.855.

Jubilaciones en septiembre

En septiembre, con el sistema actual, la mínima será de $320.277, que con el refuerzo suma $390.277. El haber máximo asciende a $2.155.162. La Puam se establece en $256.221 más bono, totalizando $326.221, y las PNC alcanzarán $294.194.

Si se aplicara la fórmula opositora, la mínima subiría a $343.519 y con el bono a $453.519, lo que implica una diferencia superior a $63.000. La Puam llegaría a $384.723, y las PNC a $350.108.

La oposición busca ahora reunir los dos tercios en ambas cámaras para insistir con la ley y superar el veto presidencial. El gobierno, en tanto, ya adelantó que judicializará cualquier intento de avanzar con la iniciativa para “proteger el equilibrio fiscal”.

