Causa por el fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo contaminado, tras las rejas", publicó la ministra Bullrich en redes sociales

21 de agosto 2025 · 08:33hs
Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro, el principal imputado en la causa del fentanilo contaminado.
Diego y Damián García Furfaro

Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes en relación con el fentanilo contaminado. El empresario se entregó a la Justicia, luego de que apresaron a sus hermanos y otros acusados en diez procedimientos decididos por el magistrado.

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas", indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una publicación en la red social X (ex-Twitter) donde anunció las primeras detenciones de la causa.

La funcionaria añadió sobre García Furfaro: "El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido", y más tarde confirmó que se había entregado: "Ser amigo del poder kirchnerista no te salva", escribió.

Algunas versiones que no fueron confirmadas dieron cuenta de una detención en Rosario, la de Víctor Boccaccio, uno de los directores técnicos de LAB Ramallo.

Los procedimientos, encabezados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería, terminaron con la detención de los hermanos del empresario, Diego y Damián García Furfaro, y también buscaban a la madre, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma.

Hubo órdenes de detención además para otros integrantes de la cúpula de los laboratorios, como Javier Tchukran (director general de HLB y Laboratorios Ramallo), Carolina Ansaldi (de Laboratorios Ramallo), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB) y Rodolfo Labrusciano (director suplente de Laboratorios Ramallo).

Además de los hermanos de Furfaro también se confirmó la captura de Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

