Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Estaba en lista de espera del Incucai, en emergencia nacional. Fue una intervención compleja que involucró más de 50 profesionales del Garrahan

Un adolescente santafesino de 16 años que había sido diagnosticado en 2022 con una miocardiopatía dilatada recibió a principios de agosto un trasplante de corazón en el Hospital Garrahan . El chico se encontraba en lista de espera del Incucai, en situación de emergencia nacional para un trasplante cardíaco.

Enzo, un joven de Fray Luis Beltrán que luchaba contra una grave afección cardíaca, recibió finalmente el trasplante de corazón que tanto necesitaba. Enzo sufría de miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca severa y arritmia, lo que le había reducido la capacidad de su corazón a solo un 20%.

“El trabajo interdisciplinario fue esencial para el éxito de la cirugía e involucró a todo el hospital en el proceso. La ablación e implante requieren la coordinación minuciosa entre equipos altamente calificados y la tecnología con la que contamos”, destacó el doctor Guillermo Moreno, director médico adjunto del Hospital Garrahan.

El chico jugaba al fútbol y estaba aparentemente sano. En un examen médico rutinario previo a un partido, los médicos detectaron una falla cardíaca. Con el tiempo, su salud se deterioró progresivamente y desarrolló una insuficiencia cardíaca severa agravada con arritmias.

En mayo de 2025 realizó una interconsulta por Telemedicina con el Garrahan, donde fue evaluado por especialistas. En las semanas siguientes, debió atravesar varias internaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI 35) hasta que el 7 de agosto fue asistido con un ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) lo que le permitió estabilizar su situación hemodinámica y llegar al trasplante de la mejor manera.

El equipo médico del Hospital Garrahan ofreció a Enzo la única posibilidad de vida

Después de ser el primer candidato en la lista de espera para un trasplante en el país, la noticia de la disponibilidad del órgano proveniente de Corrientes llegó en el momento más importante. El equipo médico del Hospital Garrahan, especializado en estos procedimientos de alta complejidad, concretó la cirugía, ofreciendo a Enzo la única posibilidad de vida en su condición.

Finalmente, a comienzos de agosto el paciente recibió el trasplante cardiaco. Ingresó al quirófano conectado a ECMO periférico.

En la operación participaron más de 50 profesionales del Garrahan, incluyendo a la Dra. Dora Haag, Jefe de Trasplante Cardíaco, los cirujanos Javier Cornelis, Pablo Ruffa, Ignacio Berra, Luis Quiroga y Juan Manuel Torrillas, además de enfermeros, anestesiólogos, instrumentadoras, especialistas en ECMO, hemoterapia y terapia intensiva, entre otros.

El joven fue extubado apenas 10 horas después del trasplante y evoluciona de manera positiva. Si su recuperación continúa como hasta ahora podría recibir el alta médica en los próximos días.