Unión entrenará en el predio de AFA antes de visitar a Racing por la 7ª fecha del Clausura

Unión se prepara para una exigente seguidilla y se confirmaron cambios en la logística de viajes. Trabajará en el predio de AFA para visitar a Racing

21 de agosto 2025 · 15:39hs
Unión se prepara para una exigente seguidilla de partidos y se confirmaron cambios en la logística para viajar a Mendoza y Avellaneda. Pensando en la mejor recuperación y preparación física, el Rojiblanco trabajará en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA antes de enfrentar a Racing por la 7ª fecha del Torneo Clausura.

Cambios en la logística de Unión

El Tate afrontará tres partidos en apenas siete días y el primero será este jueves ante River, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El traslado será el miércoles por la tarde desde Sauce Viejo. Inicialmente, estaba previsto que el plantel regresara a Santa Fe una vez finalizado ese encuentro. Sin embargo, el cuerpo técnico y la dirigencia ajustaron el plan de viaje: pasarán la noche en Mendoza y, el viernes por la mañana, volarán directamente hacia Buenos Aires.

Una vez en Capital Federal, el equipo se instalará y trabajará viernes y sábado por la tarde en el predio de AFA, en busca de llegar en las mejores condiciones físicas al duelo del domingo 31 de agosto ante la Academia, en el Cilindro de Avellaneda.

Unión trabajará dos días en el predio de AFA antes de visitar a Racing por la fecha 7.

Además de la comodidad y la infraestructura de alto nivel del predio, la decisión de modificar la logística apunta a reducir el desgaste por traslados y optimizar los tiempos de descanso y entrenamiento, en el marco de una semana clave para el equipo. Quizás una de las más importantes del año.

La planificación también contempla que, una vez finalizados los trabajos en Ezeiza, el plantel quede concentrado para esperar el partido frente a Racing, que será el tercero de esta exigente seguidilla que incluye, además, un compromiso por el torneo local entre semana. La vuelta será en colectivo.

