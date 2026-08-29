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Visita del papa León XIV: una delegación de la Santa Sede llegará este domingo a la Argentina

El viaje del pontífice todavía requiere definir distintos aspectos logísticos y de seguridad entre el Vaticano y las autoridades argentinas.

29 de agosto 2026 · 18:28hs
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Visita de León XIV: una delegación de la Santa Sede llegará este domingo a la Argentina

Visita de León XIV: una delegación de la Santa Sede llegará este domingo a la Argentina

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

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El arribo de los representantes del Vaticano contará con un operativo especial de seguridad, que incluirá acompañamiento policial durante el traslado. Además, se realizará un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

Comitiva oficial

La comitiva será trasladada en un dispositivo compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron informados los dominios de las unidades que serán utilizadas durante el operativo, que forma parte de las tareas de coordinación previas al viaje del pontífice.

La llegada de la delegación se enmarca en los trabajos logísticos y de seguridad que se llevan adelante de cara a la visita de León XIV al país. El viaje todavía requiere la coordinación de distintos aspectos entre las autoridades argentinas y representantes de la Santa Sede.

¿Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina?

Por primera vez desde su asunción, el papa León XIV llegará a la Argentina en una visita de tres días. El sumo pontífice arribará el domingo 8 de noviembre y ya se conocen los tres lugares a los cuales visitará y parte de su agenda en el país.

León XIV volará desde Uruguay a la Argentina, donde estará hasta el miércoles 11 y, además de la Ciudad de Buenos Aires, estará en la capital nacional de la Fe, Luján, y en la ciudad de Córdoba.

León XIV Papa visita Argentina
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