Denunciaron a Javier Milei por su discurso ante alumnos del colegio ORT y lo acusan de incitar al "odio ideológico"

La organización Reset Republicano presentó una denuncia penal contra el Presidente por sus dichos frente a estudiantes de 4° y 5° año. Lo acusó de abuso de autoridad, discriminación y violación de los deberes de funcionario público y cuestionó que haya utilizado un ámbito escolar para confrontar con la oposición y la prensa.

Denuncia penal: la organización Reset Republicano presentó una denuncia contra Javier Milei por abuso de autoridad y discriminación.

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por el discurso que brindó en el colegio ORT frente a alumnos de 4° y 5° año , donde volvió a cuestionar duramente a la oposición y al periodismo.

La presentación fue realizada por la organización Reset Republicano , que acusó al mandatario de los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación .

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 de Comodoro Py, que deberá determinar ahora si corresponde avanzar con la investigación.

Según plantearon los denunciantes, Milei habría utilizado un espacio destinado a estudiantes menores de edad y la estructura oficial de comunicación de la Presidencia para realizar manifestaciones de carácter político y confrontativo.

“El presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”, sostiene la presentación.

Cuestionan el contenido político del discurso

Los abogados de Reset Republicano señalaron que el Presidente habría utilizado la exposición para formular expresiones de contenido partidario y realizar afirmaciones que, a su criterio, resultan incompatibles con el pluralismo político.

La organización sostuvo que Milei “abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular” al incorporar en su intervención expresiones de carácter partidario.

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También cuestionó que haya formulado “declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos”.

En la denuncia, los abogados afirmaron que el mandatario debía priorizar el cumplimiento de sus deberes institucionales y garantizar las normas vinculadas con la convivencia democrática y la protección de los adolescentes.

La acusación por incitación al odio ideológico

Uno de los puntos centrales de la presentación es la acusación de que el discurso presidencial habría excedido los límites de una expresión política para ingresar, según los denunciantes, en una conducta alcanzada por la legislación antidiscriminatoria.

La entidad sostuvo que Milei utilizó su posición institucional y una relación de autoridad frente a un auditorio compuesto por adolescentes para transmitir determinados mensajes políticos.

“Abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo”, plantearon.

Además, consideraron que el Presidente “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.

Los denunciantes argumentaron que la condición de Milei como jefe de Estado le otorga a sus palabras un impacto institucional superior al de cualquier ciudadano particular.

El episodio con los abucheos a la prensa

Durante su disertación en la ORT, el Presidente volvió a cuestionar públicamente a los medios de comunicación y alentó a los estudiantes a repudiar a la prensa.

En ese contexto, según fue difundido, Milei dijo: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”, en referencia a los abucheos.

Ese episodio fue incorporado como uno de los elementos centrales de la denuncia.

Para Reset Republicano, la expresión debe analizarse teniendo en cuenta que se produjo en un ámbito escolar y frente a adolescentes, además de haber sido pronunciada por el titular del Poder Ejecutivo.

También cuestionan referencias al marxismo

La organización denunciante incluyó entre sus objeciones otras expresiones formuladas por Milei durante la charla, entre ellas referencias al marxismo y una explicación sobre el origen de esa corriente ideológica.

Los abogados calificaron algunas de esas afirmaciones como “académicamente cuestionables” y señalaron que fueron transmitidas en un contexto que no consideraron apropiado por tratarse de un establecimiento educativo con estudiantes menores de edad.

La denuncia sostiene que el carácter institucional de la actividad y la presencia del Presidente generaron una situación de particular asimetría entre quien pronunciaba el discurso y el público que lo escuchaba.

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El peso institucional de la palabra presidencial

Otro de los argumentos expuestos por Reset Republicano apunta al efecto que pueden generar las expresiones del Presidente cuando son pronunciadas en actos oficiales.

“La jurisprudencia argentina ha establecido que la palabra presidencial posee un efecto multiplicador y un peso institucional que de ninguna manera puede equipararse al de un ciudadano común”, afirmaron los denunciantes.

En esa línea, consideraron que el uso del aparato de comunicación estatal para difundir determinados mensajes puede generar responsabilidades adicionales.

Según su planteo, Milei habría utilizado esa estructura “para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público”.

Qué dice la denuncia sobre la libertad de expresión

La presentación reconoce que el Presidente posee libertad para expresar opiniones y realizar manifestaciones políticas, pero sostiene que ese derecho tendría límites cuando se ejerce desde la estructura institucional del Estado y frente a menores de edad.

Los denunciantes plantearon que, en este caso, las expresiones pronunciadas durante la charla habrían excedido el marco de una opinión política para convertirse, según su interpretación, en una forma de incitación al odio ideológico.

Por ese motivo, pidieron que la Justicia analice si los hechos pueden ser encuadrados en las figuras penales denunciadas.

La denuncia quedó en manos de la Justicia Federal

El expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 de Comodoro Py.

Ahora deberá determinarse si la presentación reúne los elementos necesarios para avanzar con medidas de investigación y eventualmente establecer si existió algún delito.

La denuncia constituye, por el momento, una acusación formulada contra el Presidente y no implica una resolución judicial sobre su responsabilidad.

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Un nuevo frente judicial para Milei

La presentación de Reset Republicano suma un nuevo frente judicial para Javier Milei y vuelve a poner bajo discusión el alcance de sus discursos públicos, especialmente cuando son realizados en instituciones educativas.

El eje del planteo no está solamente en las críticas del mandatario hacia la prensa y la oposición, sino también en el contexto en el que fueron pronunciadas, la edad de los estudiantes presentes y el carácter institucional de la actividad.

Mientras la Justicia Federal analiza la denuncia, el debate político continuará centrado en los límites de la confrontación política y en la responsabilidad que implica para un jefe de Estado utilizar un acto oficial para dirigirse a estudiantes adolescentes.