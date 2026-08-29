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Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

La Ansés oficializó el cronograma de acreditaciones de septiembre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y la Prestación por Desempleo

29 de agosto 2026 · 11:46hs
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Ansés confirmó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Gemini

Ansés confirmó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) puso en marcha la difusión del cronograma de pagos oficial para el mes de septiembre. El esquema previsional distribuye la liquidación de las diferentes prestaciones sociales y jubilatorias a lo largo del período según la terminación del DNI de cada titular.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

El primer tramo del cronograma abarca a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Las acreditaciones para este grupo de titulares se inician en los primeros días del mes y se ordenan según el número final del documento.

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

El organismo estatal definió también el esquema correspondiente a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) cuyas remuneraciones mensuales no superen el monto del haber mínimo.

La distribución de los fondos para este segmento de beneficiarios se realiza de manera individualizada por cada dígito final de documento durante el transcurso de la segunda y tercera semana del mes.

  • DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: a partir del 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: a partir del 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: a partir del 21 de septiembre

LEER MÁS: Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los titulares del sistema previsional público que perciben ingresos mensuales por encima de la prestación mínima, la Ansés fijó las fechas de cobro hacia la última etapa del mes.

En este grupo de pago, los desembolsos de los haberes se agrupan de a dos terminaciones de documento por cada jornada hábil.

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias y titulares alcanzados por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo disponen de un cronograma unificado que se ejecuta en paralelo con el primer tramo de jubilados.

Los depósitos se acreditan de forma diaria en las cuentas bancarias de los beneficiarios respetando el orden numérico del documento.

  • DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: a partir del 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: a partir del 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: a partir del 21 de septiembre

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuentan con su calendario de pago asignado para el noveno mes del año.

La transferencia de los fondos se distribuye progresivamente según la terminación de la tarjeta de identidad de la titular.

  • DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: a partir del 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: a partir del 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: a partir del 21 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

El esquema oficial estipuló las fechas correspondientes a las asignaciones por Prenatal y Maternidad para trabajadores registrados.

La liquidación de este beneficio social se lleva a cabo a mediados del mes en jornadas dobles de acreditación por terminación de DNI.

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Las Asignaciones de Pago Único que engloban los cobros por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se dividen en dos quincenas de liquidación dentro del calendario de Ansés.

A diferencia de las prestaciones mensuales regulares, el cobro para todas las terminaciones de documento queda habilitado desde el primer día previsto para cada quincena.

  • Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): a partir del 9 de septiembre
  • Segunda quincena (todas las terminaciones de DNI): a partir del 21 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas, el organismo previsional determinó una fecha única de inicio de cobro.

Todas las terminaciones de documento quedan habilitadas para percibir la prestación a partir de la segunda semana del mes.

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del 8 de septiembre

Prestación por Desempleo

Finalmente, el calendario contempla el depósito de la Prestación por Desempleo para los trabajadores que sufrieron la pérdida de su empleo formal y tramitaron el beneficio.

El pago del seguro de desempleo se efectúa en el tramo final del mes de manera escalonada en función del documento de identidad.

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de septiembre
Ansés cronograma septiembre DNI jubilaciones asignaciones
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