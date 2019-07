Quieren implementar el sistema de autoservicio para cargar combustible

La Secretaría de Energía pule por estas horas los últimos detalles de una resolución que permitirá que las estaciones para cargar nafta le brinden el usuario la posibilidad del autoservicio. Así lo reveló Gabriel Bornoroni, vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), quien en diálogo con #Novaresio910 adelantó algunos puntos del proyecto.

En qué consiste

La característica principal de la norma es que su aplicación no será obligatoria y, de ser implementada, deberá compartirse con el modo “asistido” con el que actualmente cuentan todas las estaciones. “Habrá que cumplir ciertas características especiales, como que el playero tendrá que ver el surtidor y que no puede no haber nadie en la estación. Siempre tiene que haber alguien de refuerzo. Además, el usuario podrá utilizar guantes y habrá un botón que apagará automáticamente el surtidor”, explicó Bornoroni en una entrevista con Radio La Red AM 910.

Aunque algunos ven en esta opción la posibilidad de que el usuario gane tiempo, desde los expendedores piensan en la chance de ofrecer un combustible a un precio menor.

“La idea es que dentro de un total de cuatro o seis surtidores, dos sean de autoservicio. Y eso va a permitir que haya un precio diferencial porque no se va a utilizar playero. A los expendedores nos resulta una idea fantástica porque nos permite bajar costos y poder bajar un poco los precios de los combustibles”, agregó.

Cómo se llevará a cabo

La normativa está en etapa de definición. Aunque no trascendieron detalles, dentro del marco regulatorio habrá ciertas características que se deberán cumplir como por ejemplo: deberá haber siempre un playero controlando la carga por parte del cliente; el surtidor deberá tener un botón que corte automáticamente el dispenser; además, se deberán facilitar guantes a cada cliente para poder realizar la carga, entre otras cosas, reveló Infobae.

Según el sitio Surtidores.com.ar, las empresas petroleras ya trabajan para presentar un prototipo y, junto con la Secretaría de Energía, un proyecto de instrucción para el usuario.