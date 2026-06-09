Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, fue vista por última vez este lunes 8 de junio al mediodía en Colonia Caroya, Córdoba

Una adolescente desapareció en Córdoba: buscan a Luciana Alarcón de 15 años

Una adolescente es buscada de manera intensa en la provincia de Córdoba luego de que sus padres denunciaron que no tienen información de su paradero desde este lunes 8 de junio al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya . Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años , quien fue vista por última vez cuando salió de la escuela.

Frente a este escenario, hay un megaoperativo liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que en la búsqueda están abocados un helicóptero, 25 móviles, 90 efectivos y drones.

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, pide colaboración para dar con el paradero de la menor, por lo que dieron a conocer algunas de sus características: es de contextura física delgada, 1,60 cm de estatura, tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul, y buzo azul marino.

El ministro de Seguridad de Córdoba supervisa la búsqueda de la adolescente

Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial, se encuentra supervisando las tareas de campo y se reunió con el fiscal Guillermo Monti, quien conduce la investigación judicial.

El operativo incluye 90 efectivos policiales, drones y un helicóptero. Asimismo, se realizan rastrillajes en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.