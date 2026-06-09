Encontraron sana y salva a Luciana, la adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba

Luciana Alarcón fue hallada este martes y se encuentra en buen estado de salud. Tras ser localizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

“Luciana está bien, está sana y está salva”, expresó el ministro de Seguridad de Córdoba, al confirmar que la adolescente fue localizada.

La intensa búsqueda de Luciana Alarcón , la adolescente de 15 años que era buscada en la provincia de Córdoba , tuvo un desenlace positivo este martes. La joven fue encontrada sana y salva, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó la noticia que llevó tranquilidad a familiares, amigos y a toda la comunidad que seguía de cerca el operativo desplegado para dar con su paradero.

“Luciana está bien, está sana y está salva”, expresó Quinteros al confirmar que la adolescente fue localizada y posteriormente trasladada a un centro de salud para recibir atención médica y ser sometida a los controles correspondientes.

Embed ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA.

La Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa judicial.

Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf, al @MPFCordoba y a toda la… pic.twitter.com/9FHw4pbVkV — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) June 9, 2026

Amplio operativo de búsqueda

La desaparición de la joven había generado una profunda preocupación en Córdoba y motivó un importante despliegue de recursos de seguridad y emergencia.

Durante los últimos días se realizaron rastrillajes, controles en distintos puntos de la provincia y una intensa difusión de la búsqueda. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía para reforzar las tareas de localización.

Quinteros destacó el trabajo coordinado entre distintas fuerzas y organismos que participaron del operativo, entre ellos la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de varias localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, el Ministerio Público Fiscal y autoridades nacionales.

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La investigación continúa

Tras confirmar el hallazgo, el ministro pidió preservar la intimidad de la adolescente y de su familia debido a que se trata de una menor de edad.

“Estamos hablando de una niña de 15 años, con lo cual vamos a preservar a partir de ahora que pueda recuperarse”, señaló.

Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre los motivos de su desaparición. Esa información será comunicada por la Fiscalía de Jesús María, que continúa al frente de la investigación y brindará precisiones en las próximas horas.

El hallazgo de Luciana puso fin a días de incertidumbre y movilización en Córdoba, donde la búsqueda había generado una fuerte repercusión pública y un amplio acompañamiento de la comunidad.