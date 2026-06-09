Uno Santa Fe | El País | Luciana

Encontraron sana y salva a Luciana, la adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba

Luciana Alarcón fue hallada este martes y se encuentra en buen estado de salud. Tras ser localizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

9 de junio 2026 · 18:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
“Luciana está bien

“Luciana está bien, está sana y está salva”, expresó el ministro de Seguridad de Córdoba, al confirmar que la adolescente fue localizada.
Encontraron sana y salva a Luciana, la adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba

La intensa búsqueda de Luciana Alarcón, la adolescente de 15 años que era buscada en la provincia de Córdoba, tuvo un desenlace positivo este martes. La joven fue encontrada sana y salva, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó la noticia que llevó tranquilidad a familiares, amigos y a toda la comunidad que seguía de cerca el operativo desplegado para dar con su paradero.

“Luciana está bien, está sana y está salva”, expresó Quinteros al confirmar que la adolescente fue localizada y posteriormente trasladada a un centro de salud para recibir atención médica y ser sometida a los controles correspondientes.

Embed

Amplio operativo de búsqueda

La desaparición de la joven había generado una profunda preocupación en Córdoba y motivó un importante despliegue de recursos de seguridad y emergencia.

Durante los últimos días se realizaron rastrillajes, controles en distintos puntos de la provincia y una intensa difusión de la búsqueda. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía para reforzar las tareas de localización.

Quinteros destacó el trabajo coordinado entre distintas fuerzas y organismos que participaron del operativo, entre ellos la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de varias localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, el Ministerio Público Fiscal y autoridades nacionales.

LEER MÁS: Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

La investigación continúa

Tras confirmar el hallazgo, el ministro pidió preservar la intimidad de la adolescente y de su familia debido a que se trata de una menor de edad.

“Estamos hablando de una niña de 15 años, con lo cual vamos a preservar a partir de ahora que pueda recuperarse”, señaló.

Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre los motivos de su desaparición. Esa información será comunicada por la Fiscalía de Jesús María, que continúa al frente de la investigación y brindará precisiones en las próximas horas.

El hallazgo de Luciana puso fin a días de incertidumbre y movilización en Córdoba, donde la búsqueda había generado una fuerte repercusión pública y un amplio acompañamiento de la comunidad.

Luciana Córdoba búsqueda adolescente
Noticias relacionadas
Impulsan un proyecto contra el encubrimiento familiar cuando se cometa un femicidio

Impulsan un proyecto contra el encubrimiento familiar cuando se cometa un femicidio

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

Morosidad de las familias: más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas impagas en el sistema financiero

El Indio Solari aún no fue cremado

Funeral del Indio Solari: por qué la Justicia demora la liberación de su cuerpo

La protesta afecta la atención odontológica de afiliados al PAMI en Santa Fe y se replica en distintas provincias del país.

Paro en el PAMI: qué servicios se verán afectados en Santa Fe durante 72 horas

Lo último

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

Inquietud de comerciantes santafesinos por la caída de ventas en mayo: No hay herramientas para mover el consumo

Inquietud de comerciantes santafesinos por la caída de ventas en mayo: "No hay herramientas para mover el consumo"

Regresaban de una capacitación y chocaron cerca de Videla: tres policías heridos y uno trasladado al Cullen

Regresaban de una capacitación y chocaron cerca de Videla: tres policías heridos y uno trasladado al Cullen

Último Momento
Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

Inquietud de comerciantes santafesinos por la caída de ventas en mayo: No hay herramientas para mover el consumo

Inquietud de comerciantes santafesinos por la caída de ventas en mayo: "No hay herramientas para mover el consumo"

Regresaban de una capacitación y chocaron cerca de Videla: tres policías heridos y uno trasladado al Cullen

Regresaban de una capacitación y chocaron cerca de Videla: tres policías heridos y uno trasladado al Cullen

Momentos de tensión en pleno macrocentro: un auto se prendió fuego mientras circulaba y su conductora logró sofocar las llamas

Momentos de tensión en pleno macrocentro: un auto se prendió fuego mientras circulaba y su conductora logró sofocar las llamas

Inseguridad en Circunvalación Oeste: Provincia incrementa el patrullaje y reaviva el reclamo a Nación por el estado de deterioro

Inseguridad en Circunvalación Oeste: Provincia incrementa el patrullaje y reaviva el reclamo a Nación por el estado de deterioro

Ovación
La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Gran festival de boxeo vestirá de gala la Recoleta santafesina

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco