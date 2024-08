Suba de la luz y el gas: hasta cuándo hay tiempo para pedir el subsidio y pagar menos en las boletas

Según informaron autoridades de la Nación se puede pedir el subsidio a la luz y el gas hasta el próximo miércoles 4 de septiembre, por lo que el reloj está corriendo y no hay tiempo que perder.

Qué es el “Período de Transición Subsidios Energéticos Focalizados ” que dura hasta el 4 de septiembre

El Período de Transición del régimen de subsidios a la energía es el tiempo que fijó el Estado nacional para alcanzar una “transición gradual, ordenada y previsible que permita a los usuarios residenciales afrontar los costos reales de la energía y adquirir hábitos de consumo eficientes, a la vez que que asegura que los usuarios más vulnerables accedan al consumo indispensable de la electricidad”.

Como se informó anteriormente, este período dura hasta hasta el 4 de septiembre y para pedir el subsidio a la luz y el gas en la Argentina se necesitan los siguientes datos:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red

El último ejemplar de tu DNI

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Una dirección de correo electrónico

Además, se debe tener en cuenta que existe un tope de ingresos mensual a nivel familiar por hogar para acceder al subsidio, que en este mes de agosto de 2024 es de $3.056.091, mientras que en las zonas más frías del país este umbral asciende a los $3.728.431.

Un dato importante a tener en cuentas es que aunque la factura no llegue a nombre de la persona que esté solicitando el subsidio no pasa nada, porque puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no es la persona titular.

La manera de chequear que el subsidio se haya aplicado de manera correcta es mirando la factura. En el caso de la luz, en el extremo inferior derecho aparece un recuadro llamado Información al cliente y uno de los apartados se titula: subsidio del estado nacional. Allí se puede ver el monto que se está bonificando al consumidor.