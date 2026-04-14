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Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona

La expareja del Diez pidió frenar los memes y alusiones a su hijo por el video viral en el que el chico pide justicia por su papá

14 de abril 2026 · 15:25hs
Verónica Ojeda y Dieguito Fernando 

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando 

En el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda volvió a hablar públicamente y expresó su indignación por las burlas que recibió su hijo en redes sociales en los últimos meses.

Se trata de un video que se viralizó a la salida de tribunales, donde Dieguito Fernando Maradona pedía “justicia por el padre”. La escena fue replicada en memes y publicaciones que, según denunció su madre, generaron malestar en el niño.

“Ya no lo tolero más”

En diálogo con Ángel de Brito en el programa LAM, Ojeda fue contundente: “Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacele una broma a un adulto, no a un menor de edad”.

La expareja del exfutbolista remarcó que la situación no es nueva y que viene repitiéndose desde hace tiempo: “Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten”.

Ojeda también contó cómo impactaron las burlas en su hijo, quien llegó a preguntarle por qué su imagen circulaba en redes sociales.

“Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”, relató.

Las declaraciones se dieron en paralelo al inicio del nuevo proceso judicial por la muerte del exjugador, un caso que sigue generando repercusiones públicas y mediáticas.

Verónica Ojeda Diego Maradona Hijos Juicio
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