El Apertura de Primera B tiene nuevo puntero tras la caída de El Cadi de Rincón

Por la cuarta fecha del ascenso liguista, Nuevo Horizonte bajó a El Cadi de Rincón al superarlo por 1 a 0. San Cristóbal goleó por 10 a 1 a Peñaloza, y Santa Fe FC es el nuevo puntero.

Nuevo Horizonte derrotó a El Cadi de Rincón por la mínima diferencia en Casa Turquesa.

Se puso en marcha la cuarta fecha del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, jornada que tuvo la postergación de Pucará contra el Deportivo Agua que debía disputarse en cancha dos del predio, y en la que Santa Fe tras golear en Santo Tomé se posicionó como único puntero del campeonato. El Cadi perdió con el Nuevo, que lo alcanzó. San Cristóbal y la Vecinal vencieron y son escoltas.

Santa Fe FC sigue a paso firme con puntaje ideal y una gran goleada por 5 a 0 a domicilio a Floresta en barrio 12 de Septiembre de la ciudad de Santo Tomé.

image El Cadi de Rincón cayó en el norte de la ciudad, y perdió la punta que quedó en poder de Santa Fe FC. Gentileza Cecilia Osuna prensa NH

En barrio Schneider, San Cristóbal de Ángel Gallardo le propinó una paliza por 10 a 1 a Defensores de Peñaloza que no levanta cabeza y ya recibió 35 goles en cuatro fechas. En Casa Turquesa, Nuevo Horizonte sorprendió al que venía como puntero, El Cadi de Rincón, por la mínima diferencia.

Resultados 4° fecha Primera B:

Don Salvador 2 (Gonzalo Godoy x2) – Los Canarios 4 (Fabricio Ibarra, Amir Navarro x2 y Leandro Medina)

CCyD El Pozo 0 – Atenas 3 (Maximiliano Sánchez, Gastón Maidana y Brian Rolón)

Nuevo Horizonte 1 (Nicolás Martínez) – El Cadi 0

Loyola 0 – Vecinal Gálvez 1 (Axel Iglesia)

Floresta 0 – Santa Fe 5 (Juan Romero, Francisco Leyes, Marcelo Hilbe y Joaquín Argüello x2)

Defensores de Peñaloza 1 (Gustavo Videla) – San Cristóbal 10 (Rodrigo Arévalo, Benjamín Lapalma, Ramón Barraza x3, Dylan Maidana x2, Alan Bermúdez x2 y Franco Ibarra)

Los Juveniles 4 (Elías Gómez, Juan Montenegro y Luciano Riveros x2) – Belgrano 1 (Brian Acosta)

Banco Provincial 4 (Hugo Quiroz x2, Alexandro Lammertyn y Tomás Roldán) – Defensores de Alto Verde 1 (Jeremías Oyeras)

Atlético Arroyo Leyes 4 (Jonatan Okseniuk, Marcelino Cabañas y Diego Aguiar x2) – Los Piratitas 5 (Emanuel Ojeda x4 y Roberto Almirón)

Síntesis: Nuevo Horizonte 1- El Cadi 0

Nuevo Horizonte: Lucas Farioli; Facundo Soria, Eduardo Flores, Franco Dominguez, Brian Pereyra, Javier Silva, Mateo Quiroga, Uriel Lemercier, Lautaro Wainger, Nicolás Martínez y Bruno Montenegro. DT: Cristian Tano Molina.

El Cadi de Rincón: Elías Leguizamón; Joaquín Gómez, Matías Mendieta, Santiago Mendoza, Kevin Mendoza, Facundo Lencina, Santiago Ferro, Lautaro Costabel, Genaro Fortunato, Javier Ceballos y Lautaro Escobar. DT: Alejandro Escalante.

Gol: Pablo Martínez (NH).

Cambios: Kevin Balquinta x Montenegro, Leandro Cardenas x Dominguez, Samuel Troncoso x Quiroga, Facundo Krohling x Wainer y Gonzálo Quiroga x Silva (NH); Walter Vargas x Fortunato, Maximiliano Farías x Costabel, Leonardo Barcelo x Kevin Mendoza, Juan Cantelmi x Mendieta (EC).

Amonestados: Javier Silva, Mateo Quiroga y Uriel Lemercier (NH); Lautaro Costabel y Juan Cantelmi (EC).

Cancha: Nuevo Horizonte

Árbitro: Leandro Vivas

-Posiciones: Santa Fe FC 12; San Cristóbal y Vecinal Gálvez 10; El Cadi de Rincón, Nuevo Horizonte y Los Canarios 9; Banco Provincial 8, Atenas y Belgrano de Coronda 7; Pucará y Defensores de Alto Verde 6, El Pozo y Loyola 4; Los Juveniles y Los Piratitas 3, Don Salvador 2; Deportivo Agua y Floresta 1; Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 0.

-Próxima fecha: Los Canarios con Arroyo Leyes, Los Piratitas con Banco Provincial, Defensores de Alto Verde con Los Juveniles, Belgrano con Deportivo Agua, Pucará con Defensores de Peñaloza, San Cristóbal con Floresta, Santa Fe FC con Loyola, Vecinal Gálvez con Nuevo Horizonte, El Cadi con El Pozo y Atenas con Don Salvador.