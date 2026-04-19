Unión pierde a Estigarribia y enciende una alarma con Cuello antes de Vélez

Unión afrontará un duelo decisivo sin Marcelo Estigarribia, suspendido, y con dudas en el frente de ataque por la situación física de Brahian Cuello.

Semana clave para Unión, que se jugará mucho más que tres puntos el próximo lunes 27 de abril, cuando desde las 18.45 reciba a Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Madelón llega golpeado tras dos derrotas consecutivas que lo alejaron de la zona de clasificación y, para colmo, tendrá bajas sensibles.

La ausencia más importante será la de Marcelo Estigarribia, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión. Una baja que golpea de lleno al ataque rojiblanco, ya que el delantero venía en racha con tres goles consecutivos.

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Su reemplazo es, por estas horas, la principal incógnita del cuerpo técnico. Las opciones más firmes pasan por Agustín Colazo o Diego Armando Díaz, aunque tampoco se descarta una alternativa más flexible con Franco Fragapane como referencia ofensiva, una variante que por ahora corre desde atrás.

Cuello, en duda y otro problema para Madelón

Como si fuera poco, se suma la incertidumbre por Brahian Cuello. El extremo fue reemplazado en el entretiempo del último partido por una molestia física y su evolución será seguida de cerca en los próximos días.

Cuello Unión Boca.jpg Brahian Cuello fue reemplazado por una molestia muscular y es duda en Unión para visitar a Vélez. UNO Santa Fe / José Busiemi

En caso de no llegar en condiciones, el DT deberá rearmar nuevamente el ataque, con alternativas como Nicolás Palavecino, Augusto Solari o el propio Fragapane.

Además, no estará disponible Misael Aguirre, quien sufrió una severa lesión de tobillo en uno de los entrenamientos y quedó descartado.

¿Se vienen cambios en la defensa de Unión?

El flojo rendimiento, especialmente en la última línea, también abre interrogantes. No sería extraño que Madelón meta mano en defensa y evalúe el ingreso de Valentín Fascendini en lugar de Maizon Rodríguez, buscando mayor solidez en un sector que viene dejando dudas.

De todos modos, en el inicio de la semana la prioridad parece estar puesta en resolver cómo reemplazar a Estigarribia.

Un partido que puede marcar el rumbo

El duelo ante Vélez aparece como un punto de inflexión para Unión. Tras dos caídas consecutivas, el margen de error se achicó y la necesidad de sumar es urgente para sostener las aspiraciones de clasificación.

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Sin su goleador, con dudas físicas y posibles retoques en defensa, el Tate afrontará un desafío complejo en un momento donde necesita respuestas inmediatas. El lunes, en Santa Fe, se juega buena parte de su futuro en el torneo.