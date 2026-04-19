Jornada con muchos goles en la 5° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

El clásico recreíno entre Nobleza y La Perla terminó igualado. Por su parte, Colón goleó en Colonia San José y es el puntero en soledad del Apertura de Primera A liguista.

El clásico de la ciudad de Recreo entre Nobleza y La Perla terminó 1 a 1.

Pasó la quinta jornada del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy en donde el clásido en Recreo terminó igualado. Colón se impuso con autoridad en Colonia San José, aprovechó el empate de Sportivo Guadalupe con Las Flores y quedó como único líder. En Santo Tomé, Ateneo goleó a Independiente, La Salle Jobson a Newell´s y Cosmos a la Casita. En la ex Fiat, Academia y el Pistolero no se sacaron diferencias.

En el marco del quinto capítulo del Polaca Burtovoy, el clásico entre Nobleza y La Perla del Oeste fue como siempre mucho más que un encuentro de fútbol, ya que siempre tienen ese condimento especial. El empate 1 a 1, sellado con goles, drama y emoción, dejó satisfechos a los seguidores de ambas escuadras. El escenario se iluminó con la apertura del marcador a favor de la Vizcachera, Elías Candia, con una ejecución precisa, puso en ganancia a su equipo. En el complemento, Germán Mayenfisch, niveló el marcador en el complemento. El pitazo final de Carlos Córdoba, desató el reconocimiento del público. Ambos equipos se fueron con la satisfacción de haber dejado todo en el campo de juego.

image El choque entre los dos elencos recreínos en el Coloso del Oeste se vivió con mucha pasión y emoción. gentileza Fútbol de Santa Fe

En su visita a la Colonia San José, Colón de Santa Fe se impuso a Universidad del Litoral por 6 a 0, con goles de Emiliano Lenci, Estanislao López, Brian Peralta, Jerónimo Buosi en dos oportunidades y Román Fola. El Sabalero, aprovechó la igualdad 0 a 0 entre Sportivo Guadalupe y Las Flores en el estadio Eladio Rosso para quedarse en absoluta soledad con la punta de la tabla de posiciones, aún cuando todavía tiene pendiente el cotejo de la tercera fecha con Colón de San Justo.

En Cabaña Leiva, La Salle Jobson consiguió que los tres puntos quedaran en casa. Al entretiempo llegaron 0 a 0, pero las cosas cambiaron con cambios que fueron claves para destrabar el camino. La escuadra colegial se terminó imponiendo a Newell´s de barrio Roma por 4 a 0 con goles de Juan Fiorenza, Gonzalo Díaz, Andrés Copello y Agustín Rodríguez, y es uno de los escoltas junto a los dirigidos por el Flaco Adalberto Tobaldo.

Sanjustino también consiguió una gran victoria como local. El verde goleó a Nacional por 5 a 0. Con dos goles de Jonatan Tarquini, uno de Nehemias Gonzales y Matías Benegas, y el restante en contra, el Matador sumó de a 3 en el primer partido por liga en el Coloso del Oeste. El miércoles 22 de abril quedó programado recuperar el partido por la tercera fecha ante Juventud Unida de Candioti, también como local.

En el estadio Mauricio Martínez, Ateneo Inmaculada se trajo una goleada ante Independiente de Santo Tomé por 5 a 2. Los goles para el conjunto colegial llegaron por intermedio de Matías Heredia en dos ocasiones, José Leconte, Conrado Peralta Pino y Bautista De La Peña, mientras que para los dirigidos por Burtovoy descontó Gabriel Santos en dos oportunidades. En el predio liguista, con una cancha con mucha agua, producto de las lluvias caídas entre semana, Cosmos, con goles de Luciano Pereyra, Jeremías Zalazar y Diego Fornillo en tres oportunidades, venció a Deportivo Santa Rosa por 5 a 2. Para la Casita descontaron Germán Ponce y Diego Moncada.

Por su parte, Colón de San Justo logró un triunfo 3 a 2 en casa ante Juventud Unida, en una tarde épica en el Mercedes Alesso de Bieler. El Rojo estaba 0–2 abajo en el segundo tiempo y, cuando parecía que la historia se complicaba otra vez, apareció el temple, el carácter y el empuje del equipo para cambiarlo todo. En los 15 minutos finales, Colón lo dio vuelta con una remontada inolvidable: Lautaro Fagioli, Francisco Ortega y Brian Minotti los autores de los goles. Para los de Candioti habían abierto la cuenta Federico Farherr y Santiago Sánchez.

image Colón de Santa Fe goleó a Universidad en Colonia San José y es puntero del Apertura liguista. Gentileza Charly Nuñez

En el departamento Garay, Unión de Santa Fe goleó a Ciclón Norte de Cayastá por 5 a 2. Para los tatengues los goles los consiguieron Lucas Cacciabue, Agustín Benavídez, Dylan Greco en dos ocasiones y Cristian González, mientras que para el local, descontaron Joaquín Albarracín y Yair Loseco. En barrio Guadalupe, con gol de Eric Mouret, Ciclón Racing superó por 1 a 0 a Náutico El Quillá. Además, en el predio de la ex Fiat, en Sauce Viejo, Academia Cabrera y Gimnasia y Esgrima igualaron 0 a 0.

Síntesis: Nobleza 1- La Perla 1

Nobleza: Orlando Cardozo; Juan Montenegro, Raúl Lanche, Federico Álvarez, Cristian Finucci, Luis Kunzi, Lorenzo Mena, Jonatan Perezlindo, Cristian Ortiz, Leandro Mansilla y Elías Candia. DT: Mario Donetti.

La Perla: Lisandro Aragni; Natanael Acosta, Arian García, Agustín Vega, Alan Aranda, Juan Lapanga, Ivo Quiróz, Lucas Ojeda, Tiziano Miranda, Germán Mayenfisch y Mauro Romero. DT: Andrés Formento.

Cambios: Augusto Moschino x Ortíz, Uriel Regis x Candia, Marcos Sterli x Mena (N); Jeremías López x Ojeda, Gonzalo Navarro x Aranda, Erik Wenk x Lapanga, Rafael Osta x Vega, Fernando Márquez x Miranda (LP).

Goles: Elías Candia (N), Germán Mayenfisch (LP)

Amonestados: Juan Montenegro, Cristian Finucci, Marcos Sterli, Uriel Regis (N); Natanael Acosta, Arian García, Lucas Ojeda, Mayenfisch y Mauro Romero (LP).

Cancha: Nobleza

Árbitro: Carlos Córdoba

-Posiciones: Colón 12; La Salle y Sportivo Guadalupe 10; Sanjustino 9; La Perla, Ateneo Inmaculada y Nobleza 8; Ciclón Racing, Colón de San Justo y Nacional 7; Unión, Juventud Unida, Independiente 6; Las Flores II 5; Academia Cabrera, Náutico El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos, Gimnasia y Esgrima y Newell´s 4; Universidad y Deportivo Santa Rosa 3.

image Sportivo Guadalupe igualó con Las Flores y es uno de los escoltas Gentileza Ema Ávalos

--Próxima fecha: Colón con Nobleza, Unión con Colón de San Justo, El Quillá con Nacional, Sanjustino con Cosmos, Juventud Unida con La Salle Jobson, Ateneo Inmaculada con Academia Cabrera, La Perla con Newell´s, Universidad con Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa con Sportivo Guadalupe, Las Flores II con Independiente y Gimnasia y Esgrima con Ciclón Norte.