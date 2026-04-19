El fútbol argentino se paraliza: River y Boca animan un nuevo Superclásico en el Monumental

River y Boca se enfrentarán desde las 17, en el Monumental, en una nueva edición del Superclásico. Darío Herrera, el hombre de negro.

El fútbol argentino vivirá este domingo una de sus citas más esperadas con una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y la asistencia en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Ambos equipos llegan en un momento positivo, con rachas que los posicionaron en los puestos de vanguardia de sus respectivas zonas. El conjunto de Núñez atraviesa un presente ideal desde la llegada de Eduardo Coudet, con cinco victorias consecutivas que lo depositaron en el segundo lugar de la Zona B con 26 puntos, a solo tres del líder Independiente Rivadavia.

En el plano internacional, River también suma confianza: viene de imponerse ajustadamente ante Carabobo FC, resultado que lo dejó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana. Sin embargo, no todo es positivo para el “Millonario”, que sufrirá bajas sensibles en el mediocampo: Fausto Vera y Juan Fernando Quintero estarán ausentes por lesión.

Del otro lado, Boca llega con una racha que ilusiona a sus hinchas. El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula un invicto de 12 partidos y ganó cuatro de sus últimas cinco presentaciones, lo que le permitió escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 unidades, muy cerca del líder Vélez Sarsfield.

Además, el “Xeneize” tuvo un regreso soñado a la Copa Libertadores, competencia que no disputaba desde 2023, con triunfos ante Universidad Católica y Barcelona SC.

Un historial cargado de historia entre River y Boca

El Superclásico es uno de los enfrentamientos más trascendentales del fútbol mundial y sus números lo reflejan:

Partidos jugados: 266

Victorias de Boca: 93

Victorias de River: 88

Empates: 85

Probables formaciones de River y Boca

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

Todo está dado para un duelo vibrante en el Monumental, con dos equipos en alza que buscarán quedarse con algo más que tres puntos: el orgullo de ganar el partido más importante del fútbol argentino.