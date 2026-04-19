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Alarmas en la Selección: Enzo Fernández salió con una molestia en el duelo del Chelsea

Enzo Fernández mostró un visible dolor en su pierna derecha durante los últimos minutos del partido de Chelsea ante Manchester United.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 09:13hs
Alarmas en la Selección: Enzo Fernández salió con una molestia en el duelo del Chelsea

La preocupación se encendió en la Selección argentina tras la salida de Enzo Fernández en la derrota del Chelsea por la mínima ante Manchester United por trigesimo tercera fecha de la Premier League.

El mediocampista volvió a la titularidad, pero sobre el cierre del partido debió pedir el cambio luego de quedar tendido en el campo con visibles gestos de dolor en su pierna derecha, tras intentar disputar una pelota aérea en ataque, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ex jugador de River logró retirarse por sus propios medios, aunque con molestias evidentes, lo que generó incertidumbre a pocas semanas del Mundial 2026, donde el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con la lesión de Cristian “Cuti” Romero que trajo preocupación en la “Albiceleste”.

Qué se espera de los estudios a Enzo Fernández

Desde el entorno del futbolista aguardan los estudios médicos que determinen la gravedad de la lesión, en un momento clave de la temporada y del calendario internacional, donde cualquier inconveniente físico podría alterar los planes del cuerpo técnico argentino.

Este encuentro también marcó su regreso tras una sanción interna impuesta por el entrenador Liam Rosenior, luego de sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid. Si bien fue reincorporado, no recuperó la cinta de capitán, que quedó en manos de Moisés Caicedo, en una señal de que la relación aún atraviesa cierta tensión.

Selección Enzo Fernández Chelsea
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