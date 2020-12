Traferri dijo que "todo es mentira" y apuntó fuerte contra Sain

El senador se defendió hoy en conferencia de prensa del pedido de desafuero que hizo el MPA. Puso a disposición su celular para refutar “las mentiras de Ponce Asahad”. Y en el marco de la disputa política, aseguró que “la falta de diálogo entre Perotti y la Legislatura es responsabilidad de Sain”.

"Los más interesados en la verdad somos nosotros", dijo el abogado del legislador José Luis Vázquez en el arranque de la conferencia. "Su relación con el señor Peiti (empresario del juego) tiene que ver con un proyecto con instalar máquinas en Lotería de Santa Fe", agregó. "Peiti llevó un proyecto, estamos tratando de ubicar ese proyecto para mostrar el número de expediente, y en el marco de esa presentación el empresario se comunicó con el senador para tratar de obtener apoyo".

"En mi teléfono, el único que uso, guardo todos los WhatsApp con Ponce Asahad. Se pueden corroborar las conversaciones y sus mentiras", dijo Traferri. Y más adelante agregó: "Un dirigente llegó a mi oficina y me sentó junto a Spelta para que lo proponga como Fiscal Regional. Tengo de testigo al exministro Silberstein con quien coincidíamos que si de nosotros dependería hubiésemos propuesto al fiscal Moreno. A Serjal lo conocí mucho después de que fue nombrado fiscal. No lo conocía no tengo ningún tipo de relación. No sabía ni quien era ni de dónde venía. Las reuniones que tuvimos fueron institucionales".

Asimismo descartó tener una relación con Gonzalo Paz, jefe de Policía en San Lorenzo: "Traigan una sola vez que yo fui a ver que yo fui a ver a Gonzalo Paz a la jefatura. No tuve ningún tipo de relación con Gonzalo Paz y lo saben todos en San Lorenzo, y lo saben todos este saben todos los que me conocen". "Yo cuando hablo digo la verdad. Debo ser el único senador que hizo las denuncias correspondientes al avance del narcotráfico. Le pedí a Carlos Del Frade que me aconseje cómo seguir porque sentía que estaba en riesgo mi familia".

"En septiembre de 2019 empezó la campaña de desestabilizar al senado y de intentar a través de los jefes de inteligencia con los carpetazos de mostrar quienes son los buenos y quienes son los malos", agregó Traferri y se preguntó: "¿Por qué fuimos prudentes y no contestamos? Porque queremos preservar la figura del gobernador a la pregunta le digo no creo que el gobernador esté implicado. El gobernador está mal asesorado está mal acompañado y no lo digo yo lo hemos dicho todos los senadores en cada una de las reuniones que hemos tenido. Le hemos manifestado al gobernador Omar Perotti la preocupación por el funcionamiento del ministerio de seguridad que la verdad, y no hace falta que yo lo diga, en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Me remito a las estadísticas".

Además el senador provincial dijo: "El gobernador está mal acompañado, mal asesorado. Y no lo digo yo, lo hemos hablado en todas las reuniones de senadores. Estamos preocupados como se maneja el Ministerio de Seguridad. Cada vez que Perotti intentaba tener una buena relación con la oposición aparece Sain y explotaba todo".

Traferri describió que “la relación con los ex gobernadores Bonfatti o Lifschitz, que era un poco más difícil, siempre fue en el marco de diálogo para ayudar al Ejecutivo y a la vez lograr planes de obras y mejoras para cada uno de los departamentos que representamos los senadores”. Y luego disparó: “Eso con Perotti no se puede hacer y es por responsabilidad de Marcelo Sain, quien es más un comentarista político que ministro de Seguridad. Hago la pregunta: ¿quién sabe cuál es el plan de Seguridad de la provincia de Santa Fe?".

"Si estas emboscadas le suceden a un senador de la provincia qué le queda al resto de nosotros. La provincia no tiene Ministerio de Seguridad, la provincia tiene un servicio de inteligencia cuyo brazo armado es el Ministerio Público de la Acusación", opinó Vázquez. "Lo vinculan porque es una operación de inteligencia. Porque Marcelo Sain tiene el manejo del MPA, porque pertenece al MPA, está con licencia pero sigue en plantilla. No hay otra explicación. Las declaraciones de Ponce Asahad que se produce mucho tiempo después es una manipulación que hacen los fiscales en la investigación para implicar al senador", sostuvo el abogado. Y al finalizar sostuvo: "El MPA no nos sirve. Así como está es una porquería".

"Es una operación política más. Es un show que se está haciendo con la democracia. Si yo no fuera senador estaría preso, estaría difamado y sentenciado por los medios. ¿Qué tenía que ver TN que me vinculó con Los Monos y el narcotráfico? Esto es una operación", sostuvo Traferri. Y más adelante apuntó: "No tengo ninguna duda, tengo la certeza que Sain está detrás de esto", indicó.

En la misma línea el senador dijo: "Vamos a pedir que la sesión del pedido de desafuero sea pública, que el periodismo pueda asistir. Estamos interesados en la verdad porque esta es una cuestión institucional que tiene que ver con la República y la democracia", anticipó Vázquez. "Los más interesados en la verdad somos nosotros". "Esta situación es lamentable y vamos a aprovechar para mostrarle a la gente como se tienen que manejar los enfrentamientos de la política, tienen que ser abiertos. No tiene que haber secretos", enfatizó.

Más adelante en la conferencia de prensa, Traferri dijo sobre las acusaciones contra Sain de ejercer un servicio de inteligencia: "En muchísimas ocasiones -se evaluó en el Senado hacer un juicio político contra Sain- y no lo hemos dicho por el gobernador, porque sabemos que todo esto sería un problema más grave para el gobernador. En un montón de oportunidades le planteamos al gobernador cuál es la razón por la que sostiene a un ministro que viene a romper todo. No que vino a combatir la mafia, vino a romper todo, porque habla mal de toda la dirigencia política sin fundamentos".

"Les cuento la última anécdota: estábamos reunidos con Omar Perotti, Alejandra Rodenas, y Roberto Mirabella en la casa que tiene la provincia y estábamos discutiendo cómo poder conformar una agenda legislativa. La pregunta fue cómo hacían ustedes con los gobiernos anteriores y cuento que cuando gobernaba Antonio Bonfatti íbamos los presidentes de bloque nos reunimos con el ministro de gobierno y discutíamos las leyes y discutíamos los endeudamientos y cuando aprobamos endeudamiento a cambio solicitamos obras para cada uno de nuestros departamentos para que tengamos una provincia que pueda crecer en forma armónica y nosotros como representantes de los departamentos podamos llevar adelante las obras que la comunidad nos reclamaba. Se acordaban 40, el 50, el 60 por ciento de las leyes. Las que no se acordaban porque no se podía lograr se pasaban para la otra instancia y a veces se lograban discutir hasta con el propio gobernador. Pero eso lleva mucho tiempo, lleva paciencia, lleva diálogo, lleva búsqueda de consenso, lleva a estar dispuesto a escuchar. Uno nunca puede pensar que tiene la verdad absoluta", comentó Traferri.

Y Traferri agregó: "En esa reunión, mientras estábamos ahí, aparece la noticia que Marcelo Fabián había dicho declaraciones que yo estaba atrás de la rebelión de la policía en en actividad o la policía retirada porque la verdad que no no estaba para nada tratándome de estaba descentralizada fueron las palabras de de Roberto Mirabella: “qué quilombo ahora”. Empezó a sonar el teléfono de los mismos senadores que dijeron que no iban a dejar pasar esta porque no es la la primera vez que descalifica difama al al al cuerpo legislativo, tanto a senadores como a diputados. Y si hay alguien que venía poniendo paños, pero llegó un límite al que sabíamos que iba a llegar el correlato del carpetazo del jefe de inteligencia. Que vino a la provincia no para solucionar los problemas de seguridad, porque a la vista están, sino a armar carpetazos para aquel que no se discipline".