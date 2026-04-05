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Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Morón ganó y se subió a la cima de la Zona A, mientras que Racing de Córdoba cayó en casa y llegará golpeado a Santa Fe en la fecha 9 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

5 de abril 2026 · 19:21hs
Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

@depmoronoficial

La pelea en la Zona A de la Primera Nacional se puso al rojo vivo. Este domingo, la fecha 8 trajo movimientos importantes en la parte alta y Colón dejó de estar en soledad en la punta. Morón hizo su trabajo, venció 1-0 a San Telmo y alcanzó al Sabalero en lo más alto, ambos con 14 unidades.

Un resultado que aprieta la tabla y le suma un nuevo protagonista a la discusión por el liderazgo. En contrapartida, Racing de Córdoba dejó pasar una gran oportunidad. Cayó 2-0 como local ante Ciudad de Bolívar y no pudo meterse en el lote de arriba, en un resultado que también tiene impacto pensando en lo que viene.

• LEER MÁS: Colón encara una campaña calcada a las últimas dos, pero con una sensación distinta

Y es que la próxima parada de la Academia será nada menos que el Brigadier López, donde deberá visitar a Colón en un cruce que ya empieza a tomar temperatura. Llegará golpeado, pero con la necesidad de recuperarse en un escenario siempre exigente.

Con Morón metido en la cima y Racing en deuda, el panorama se ajusta. Y Colón, ahora acompañado, sabe que cada partido empieza a pesar un poco más.

Las principales posiciones de la zona A, donde lidera Colón

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Morón Primera Nacional Racing de Córdoba
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