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Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Inter golepó 5-2 a Roma por la fecha 31 del Calcio y se escapa en la cima, con un encendido Lautaro Martínez

5 de abril 2026 · 19:45hs
Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez venía de una lesión que lo marginó de los amistosos que disputó la Selección Argentina en La Bombonera por la última fecha FIFA, pero tenía la oportunidad de mostrar que está más vigente que nunca en un partido de alto calibre: el Inter recibió a la Roma por la fecha 31 del Calcio.

El delantero argentino ingresó al campo de juego con el brazalete de capitán en el brazo y con la necesidad de sumar de a tres para alejarse aún más de sus perseguidores en un torneo donde se encuentran como cómodos punteros.

Tan solo 60 segundos le bastaron a Lautaro Martínez para volver al gol luego de sufrir una distensión en el sóleo de la pierna izquierda en febrero de 2026, lo que lo alejó de las canchas durante más de un mes.

El partido que tenía por delante no era para nada sencillo ya que se encontraba la Roma, histórico equipo italiano que está luchando para clasificar a los torneos internacionales.

Cuando apenas se jugaba el primer minuto de juego Marcus Thuram desbortó por la derecha y su centro al area encontró al Toro, quien mandó la pelota al fondo de la red. Luego, en el minuto 52, volvió a marcar. De esta manera llegó a los 15 gritos en la Serie A y convirtiéndose en il capocannoniere del torneo.

Lautaro Martínez convirtió dos goles en la victoria por 5 a 2 frente a la Roma en un encuentro que tuvo a Marcus Thuram como otra de sus figuras ya que el francés colaboró con un gol y dos asistencias (ambas al Toro). El delantero argentino fue reemplazado a los 58 minutos y recibió el aplauso de los hinchas del Negriazul.

De esta manera, todo indica que el Inter se consagrará campeón de la Serie A, ya que tras golear al equipo de la capital alcanzó los 72 puntos y le sacó nueve de ventaja al Milan, su más inmediato perseguidor.

Por delante quedan tan solo siete fechas, por lo que la diferencia se hace aún más significativa. Además, el Inter recuperó a Lautaro Martínez, goleador, capitán y figura.

El resumen de Inter y Roma

Embed - DOBLETE DE LAUTARO Y GOLEADA CONTUNDENTE QUE PUEDE VALER UN TÍTULO | Inter 5-2 Roma | RESUMEN

Lautaro Martínez Roma Inter
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