Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, puntero junto a Morón en la zona A del Apertura, ya tiene claro cuándo será el cotejo de la fecha 11 de la Primera Nacional ante Godoy Cruz

En Santa Fe ya empiezan a mirar el calendario con otro ojo. Porque cuando el presente acompaña, cada partido toma otro peso y Colón , que se sostiene arriba en su grupo de la Primera Nacional y pisa fuerte en su cancha, ya sabe cuándo tendrá una nueva prueba para ratificarlo.

La agenda marcó una fecha: domingo 26 de abril, a las 19, el Brigadier López volverá a encenderse para recibir a Godoy Cruz , en un cruce que asoma exigente dentro de la fecha 11 de la Zona A.

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No es un dato más. En este arranque, Colón encontró en su casa algo más que puntos: encontró confianza, impulso y una identidad que se potencia con su gente. Por eso, cada partido en el Brigadier empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial.

El equipo responde, la tabla lo respalda y el calendario avanza. Y mientras todo eso se alinea, en el mundo sabalero cada nueva fecha deja de ser rutina para convertirse en una oportunidad.