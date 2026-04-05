En Santa Fe ya empiezan a mirar el calendario con otro ojo. Porque cuando el presente acompaña, cada partido toma otro peso y Colón, que se sostiene arriba en su grupo de la Primera Nacional y pisa fuerte en su cancha, ya sabe cuándo tendrá una nueva prueba para ratificarlo.
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz
Colón, puntero junto a Morón en la zona A del Apertura, ya tiene claro cuándo será el cotejo de la fecha 11 de la Primera Nacional ante Godoy Cruz
Por Ovación
La agenda marcó una fecha: domingo 26 de abril, a las 19, el Brigadier López volverá a encenderse para recibir a Godoy Cruz, en un cruce que asoma exigente dentro de la fecha 11 de la Zona A.
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No es un dato más. En este arranque, Colón encontró en su casa algo más que puntos: encontró confianza, impulso y una identidad que se potencia con su gente. Por eso, cada partido en el Brigadier empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial.
El equipo responde, la tabla lo respalda y el calendario avanza. Y mientras todo eso se alinea, en el mundo sabalero cada nueva fecha deja de ser rutina para convertirse en una oportunidad.